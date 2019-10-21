2019-10-21T17:02:06+03:00
Общество

В Липецке школьник, не умея плавать, вытащил из воды утопающего отца

10-классника Дмитрия Попова наградили сотрудники МЧС на школьной линейке [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Дмитрий Попов не растерялся и спас отца из водыДмитрий Попов не растерялся и спас отца из водыФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В липецкой гимназии №12 наградили 10-классника Дмитрия Попова, который спас из воды своего тонущего отца. Сама история произошла еще в августе, когда семья проводила каникулы на базе отдыха. Днем члены семьи отправилась к водоему, где отец Дмитрия, Руслан Попов, решил поплавать.

– Переоценил свои силы, – вспоминает Руслан. – В какой-то момент почувствовал себя-плохо, был дезориентирован, начал кричать и постепенно уходил под воду

Как назло, других отдыхающих рядом не было, а кроме Руслана в семье больше никто не умел плавать. Члены семьи в отчаянии наблюдали как тонет их муж и отец и ничего не могли сделать.

Липецкий школьник спас утопающнго отца.Видео пресс-соужбы ГУ МЧС по Липецкой области

Но Дима смог справиться со страхом и паникой, и найти выход из ситуации. 17-летний парень быстро нашел на берегу бревно и бросился с ним в воду. Держась за дерево, школьник подплыл к папе и вместе с ним вернулся на берег.

– Можно подумать, что любой поступил бы так же, но какую отвагу и самообладание надо иметь, чтобы осознанно рисковать своей жизнью, – отметили в ГУ МЧС региона. – А еще не растеряться, справиться со стрессом и суметь принять правильное решение, знать, как действовать в подобных ситуациях.

В этот понедельник, 21 октября, на школьную линейку к Диме пришли сотрудники МЧС. Парня наградили благодарственным письмом от начальника Главного управления за спасение утопающего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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