Самый народный участковый Липецкой области вынес человека из горящего дома

В Липецкой области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый», который стартовал в сентябре. В течение месяца любой желающий мог проголосовать за понравившегося участкового на сайте УМВД России по Липецкой области.

По итогам народного голосования победу одержал участковый ОМВД России по Елецкому району капитан полиции Максим Алехин. Теперь он будет представлять Липецкую область на федеральном этапе конкурса.

Народный участковый Липецкой областиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Максим Владимирович Алехин родился в девяти километрах от Ельца. Так что он следит за порядком в родном районе, который знает с детства. Все 18 лет службы в полиции за Максимом Владимировичем закреплен один административный участок, куда входит родной поселок и еще около 10 населенных пунктов. По сути этот участок достался Максиму Алехину «по наследству» от отца, который также был участковым до выхода на пенсию.

– Я – потомственный участковый, – с гордостью говорит Максим Алехин. – Мой отец был участковым, и старший брат тоже участковый, у нас – династия. Отец всю жизнь проработал здесь, в Соколье, я здесь родился, брат Сергей обслуживает соседний участок. У меня подрастают двое сыновей. Хотелось бы, чтобы они продолжили наше дело.

МАКСИМ АЛЕХИН ЗНАЕТ КАЖДЫЙ ДОМ НА РОДНОМ УЧАСТКЕ

Максим Алехин действительно знает участок как свои пять пальцев. Проходя мимо каждого дома, он безошибочно называет фамилию жильцов и знает каждого поименно. Старшие жители района помнят своего участкового еще ребенком, а теперь с уважением называют его по имени и отчеству.

Народный участковый Липецкой областиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

– Максим Владимирович с детства был ответственным и серьезным, – вспоминает жительница поселка Соколье Мария Васильевна Карасева, – он вырос на моих глазах. Сейчас он замечательный участковый! Что бы не случилось, в любое время дня и ночи я знаю: стоит позвонить, и он тут как тут, приедет и вовремя разберется в любой сложившейся ситуации. Я от лица жителей поселка выражаю ему огромную благодарность за то, что он всегда с нами рядом!

Некоторые ровесники Максима Алехина пристрастились к спиртному, а кто-то и вовсе оказался на скамье подсудимых. Им участковый уделяет особое внимание.

Народный участковый Липецкой областиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

– У меня участок спокойный, потому что я знаю, что и от кого можно ожидать, предугадываю заранее, провожу активную профилактическую работу, – делится опытом Максим Алехин. – Несмотря на многокилометровую протяженность участка, стараюсь навещать «проблемных» почаще, так проще держать их под контролем.

СПАС ЧЕЛОВЕКА ИЗ ПОЖАРА

Пару лет назад в один из обходов Максим Алехин вовремя оказался рядом и спас человеку жизнь.

– Проходя мимо дома, почувствовал запах гари, и увидел дымок над крышей, – вспоминает участковый. – Забежал в дом, который был наполнен едким дымом. На кровати лежал хозяин дома. Оказалось, что на электрическую плитку упал сапог. Видимо, мужчина надышался дымом, и потерял сознание. Я выволок его на улицу, оказал первую помощь, вызвал скорую и пожарных. Жизнь пострадавшего и его дом удалось спасти.

По территории административного участка Максима Алехина пролегает федеральная трасса «М-4». Нередко транспортные артерии, которые связывают крупные города, доставляют немало хлопот, включая криминальную обстановку. И если в жилых районах у липецкого участкового преступлений почти не случается, то трасса не дает ослабить бдительность.

– Бывает кражи из большегрузов – утомившиеся водители фур иногда останавливаются на обочинах дорог, а не на специальных стоянках, – рассказывает участковый. – Пока водители спят в кабине, злоумышленники вскрывают грузовики и выносят содержимое. Как правило это «гастролеры» из других регионов. Приходится ездить по ночной трассе, раздавать памятки дальнобойщикам и объяснять, что спать нужно на специальных стоянках.

НЕЗАМЕНИМЫЙ ЧЕЛОВЕК

Участковый следит не только за криминальной обстановкой, а также общается с многочисленными фермерами. Он смотрит, в каких условиях содержат животных и объясняет хозяевам, как обезопасить себя от кражи скота. Кроме этого участковый почти каждый день обсуждает обстановку с местными властями: кому из социально незащищенных нужна помощь, как обеспечить безопасность на массовых мероприятиях и многое другое.

– Участковый Алехин – человек у нас незаменимый, говорит глава местного сельсовета Александр Цедров. – Мы активно взаимодействуем. Максим Владимирович – настоящий профессионал в своей работе.

Народный участковый Липецкой областиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Когда Максим Алехин идет по своему участку, никто не проходит мимо, не узнав своего участкового в лицо. Народ останавливается, дружелюбно здоровается и делится новостями в селе.

Народный участковый Липецкой области.Максим Алехин работает в полиции 18 лет

Как отмечают коллеги в УМВД по Липецкой области, почетное звание «Народного участкового» Максим Алехин заслужил не случайно – а за многолетнюю сложную, необходимую и важную для людей работу по соблюдению порядка, защите законных интересов граждан и поддержания справедливости на вверенной ему территории.

Отметим, что всероссийский конкурс «Народный участковый» девятый раз проводит МВД России совместно с Издательским домом «Комсомольская правда». Проголосовать за Максима Алехина можно будет на портале «КП» с 1 по 10 ноября. Победитель федерального этапа получит от МВД России и «Комсомольской правды» досрочное звание и ключи от нового «УАЗ Патриот». Награждать троих победителей будут в Москве 15 ноября, накануне Дня участковых, который отмечается 17 ноября.