2019-10-22T16:17:08+03:00
Общество

Липецку осталось три недели до полной готовности к зимнему отопительному сезону

Город должен получить паспорт готовности до 15 ноября
Лия МУРАДЬЯНРегиональный редактор
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Тепло подали еще не во всем домаТепло подали еще не во всем домаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке депутаты выслушали отчет мэрии о том, насколько город готов к отопительному сезону. На комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию сообщили, что этим летом в Липецке за время гидравлических испытаний было 1384 порыва на теплосетях. ЛГЭК и «Квадра» отремонтировали 14 км теплосетей и проверили 30 котельных.

В домах управляющие компании отремонтировали 43 метра отопительных труб, крыши, обработали швы между панелями, остеклили подъезды. Это обошлось в 107 млн. рублей. Еще на 4 млн. отремонтировали отопление, крыши и фасады двух школ, двух садиков и художественной школы.

Напомним, что тепло в жилые дома в этом году начали подавать 26 сентября. Но во многих квартирах батареи так и остались холодными. Председатель департамента ЖКХ Юлия Кабанцова рассказала, что в первые дни на отопление была 141 жалоба, еще 147 жалоб поступило в региональный центр «ЖКХ Контроль» и 510 – в Госжилинспекцию.

– Мы обзвонили тех липчан, которые пожаловались в центр «ЖКХ Контроль» – по 62 адресам батареи горячие, – отчиталась глава департамента. – По 11 адресам продолжаются работы. Паспорт готовности к зиме Липецк должен получить до 15 ноября.

Но депутаты назвали еще несколько адресов, где до сих пор нет отопления.

– Важно качество отопления, температурный и гидравлический режимы, – отметила депутат Юлия Яськова. – В квартирах должна быть комфортная температура для детей, а родители не смотрели бы с ужасом на платежки.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, по данным чиновников, в следующем году коммунальщики будут готовить дома к зиме вместе с поставщиками ресурсов и за 3 месяца проверят все 3000 домов в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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