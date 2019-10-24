Липчан просят разработать концепцию новогоднего оформления города

В этот четверг, 24 октября, в Липецке стартовал конкурс на разработку концепции новогоднего оформления города. По информации пресс-службы городской администрации, от горожан ждут идеи цветовых и графических решений для афиш, праздничных плакатов, рекламной продукции. Также липчан просят продумать, как оформить входные группы и витрины магазинов.

К участию приглашаются графические дизайнеры, художники, члены творческих профсоюзов, студенты творческих специальностей и другие желающие. Проекты нужно успеть направить на почту mugcr@yandex.ru до 1 ноября.

Три проекта вынесут на голосование, которое пройдет на электронной площадке «Открытый Липецк» и в соцсетях. Авторам лучших работ вручат дипломы и сувениры. А победитель конкурса войдет в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды Липецкой области, а также в состав городской комиссии по рекламе.

Ознакомиться с положением конкурса, с извещением и техническим заданием можно здесь. Образец презентации на этой странице. По интересующим вопросам обращаться по телефонам 27-68-65, 27-49-66, 27-64-68.