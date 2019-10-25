В Липецкой области Географический диктант пройдет на 9 площадках

Насколько хорошо мы знаем географию родной страны, занимающую 6 часть суши? Это можно узнать, попробовав свои силы в написании Географического диктанта, который пройдет 27 октября. Организованный Русским Географическим обществом по инициативе Президента Владимира Путина, диктант который уже обрел статус международного, будет проводиться в стране в 5-й раз.

В Липецком регионе узнать свои возможности в знании географии можно будет на 9 площадках, которые примут более 1000 человек. Впервые в истории Географического диктанта предусмотрены особые условия для его написания инвалидами по зрению. Просветительская акция пройдет на 293 площадках в России и за рубежом. В Липецкой области такая площадка, при участии медиахолдинга «Комсомольская правда» и Фонда соцстраха РФ, будет организована в Центре образования, реабилитации и оздоровления по ул. Механизаторов, 9А. Начало работы площадки в 11 часов.

Перед началом диктанта его участников ознакомят с госуслугами, которые предоставляет Фонд социального страхования для инвалидов.

Ведущий диктанта – депутат Липецкого горсовета, директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских. По окончанию мероприятия участники получат подарки от липецких предприятий.

Подарки и сувениры для участников географического диктанта - инвалидов по зрению, предоставили благотворительный Фонд "Милосердие", ЛИМАК, агрофирма "15 лет Октября".

Владимир КУЛИК.