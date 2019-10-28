2019-10-28T09:59:47+03:00
Общество

За 9 месяцев в регионе забраковали 83 кг плодоовощной продукции

Предпринимателей Липецка и области оштрафовали на общую сумму 550 тыс. рублей
Юлия КЛЮЕВА
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За 9 месяцев в регионе забраковали 83 кг плодоовощной продукцииЗа 9 месяцев в регионе забраковали 83 кг плодоовощной продукцииФото: Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Липецкой области продолжают контролировать продажу плодоовощной продукции на территории региона. Так, за 9 месяцев этого года они провели 87 плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и предпринимателей этой сферы.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, за это время специалисты исследовали 385 проб плодоовощной продукции: на нитраты - 353 пробы, на пестициды - 67 проб, на паразитологические показатели - 291 проба. Оказалось, что все исследованные пробы соответствовали нормам.

Однако, были выявлены и нарушения. К примеру, у сотрудников Роспотребнадзора возникли вопросы к условиям хранения плодоовощной продукции. Также они нашли продукцию без маркировки. А у продавцов не оказалось медицинских книжек на рабочих местах. Многие нарушили сроки прохождения медосмотра и гигиенического обучения.

Всего за 9 месяцев специалисты забраковали 83 кг некачественной продукции - 6 партий. Вынесено 68 постановлений о назначении наказания. Предпринимателей оштрафовали на общую сумму 550 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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