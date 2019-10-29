2019-10-29T11:03:54+03:00
Общество

На НЛМК соревновались авторы лучших инженерных проектов

Более 100 конкурсантов представили на суд жюри свои проекты в 8 номинациях
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На НЛМК подвели итоги конкурса «Инженер года-2019». Он проводится для повышения вовлечённости работников предприятия к поиску инноваций и совершенствованию производственных процессов.

Более 100 конкурсантов представили на суд жюри свои проекты в 8 номинациях. Каждая из работ предлагала оригинальное решение актуальных проблем, которые связаны с технологией металлургии, машиностроением и металлообработкой, энергетикой, экологией, повышением эффективности производственных процессов, автоматизацией технологических процессов, логистикой и химией.

Большинство конкурсных проектов решало задачи повышения качества выпускаемой продукции, снижения производственной себестоимости, а также улучшения процессов, связанных с охраной труда. К примеру, энергетики предложили проект по снижению жесткости воды водооборотных циклов, экологи – решение по оптимизации обращения с отходами шлаковаты и растительными отходами, доменщики - проект по использованию окалины в доменном производстве.

При отборе лучших работ жюри обращало на устранение рисков, экономический эффект, сроки реализации и окупаемости. Победителей и призеров наградили дипломами и денежными премиями. 16 лучших работ новолипчан будут представлены на региональном конкурсе «Инженер года».

В прошлом году сразу 15 работников комбината стали победителями областных публичных конкурсов «Инженер года» и «Изобретатель и рационализатор года», которые ежегодно проводятся при участии администрации региона.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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