В Липецке инвалиды по зрению приняли участие в Географическом диктанте

Какой город из перечисленных не является морским портом? С каким географическим объектом можно сочетать прилагательное «байрачный»? Среди 4-х десятков вопросов были как простые, так и «заковыристые». Для участников диктанта - инвалидов по зрению были разработаны специальные вопросы и бланки. Они на слух выбирали правильные варианты ответа, а проставить «галочку» в бланке им помогали волонтеры.

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Организованный Русским Географическим обществом по инициативе Президента Владимира Путина, диктант со статусом международного, проводился в стране уже в 5-й раз. В Липецком регионе проверить свои знания географии участники диктанта могли на 9 площадках. И если первую просветительскую акцию посетили порядка 200 липчан, то теперь их число перевалило за тысячу человек. Одна из таких площадок в Липецке была любезно предоставлена Центром образования, реабилитации и оздоровления (большая помощь была оказана ее директором Игорем Батищевым и сотрудниками учреждения). Просветительскую акцию организовали региональные отделения медиахолдинга «Комсомольская правда» и Фонда социального страхования РФ.

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- Желаю успеха в написании диктанта – всем хороших и отличных результатов! – после краткой приветственной речи заместителя управляющего регионального отделения ФСС Натальи Перовой диктант стартовал.

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А перед его написанием все участники были ознакомлены с госуслугами, которые предоставляет ФСС РФ для инвалидов. Сегодня Фондом активно развиваются сервисы личных кабинетов. С их помощью можно рассчитать размер пособия по временной нетрудоспособности, получить информацию по пособиям и выплатам, санаторно-курортному лечению, мерах поддержки при несчастных случаях на производстве, родовым сертификатам и т.д.

Для застрахованных граждан и получателей услуг регионального отделения доступна текстовая версия «Социальный навигатор». Преимущества платформы в том, что все услуги и обращения доступны в мобильном телефоне. А в ближайшей перспективе прорабатывается возможность идентификации пользователя по его биометрическим параметрам – голосу и лицу. Участникам диктанта был показан видеоролик, демонстрирующий возможности мобильного приложения.

А еще участники мероприятия услышали и увидели, благодаря мультимедийной технике, «космическое приветствие» - им желали успеха с орбиты космонавты МКС.

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Воодушевленные всеми этими напутствиями, участники принялись «за дело», сосредоточившись на выборе правильных вариантов ответов. Как призналась ведущая диктанта, руководитель благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских, «диктант далеко непростой, надо быть максимально собранным».

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Впрочем, для каждого из участников (их возрастной состав был от 12 до 85 лет) были свои критерии сложности. Первая «десятка» вопросов по степени трудности была, что называется «для разогрева». А над остальными требовалось «помозговать», впрочем, кому как. Одни выбирали правильные ответы «с ходу», другим требовалось время на раздумья.

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Отведенные 45 минут на диктант пролетели быстро – все участники благополучно справились с заданием. После окончания географического диктанта все, принимавшие участие в его написании, получили свидетельства, а также многочисленные подарки. Их было действительно много – социальные партнеры постарались вовсю. Здесь была и разнообразно-вкусная «кондитерка» от «ЛИМАКа», ароматные яблоки, соки и фруктовое пюре, предоставленные «Агрофирмой «15 лет Октября», практичный туристический набор от фонда «Милосердие».

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Результаты ответов будут известны через месяц, но многие из участников уверены в своих знаниях.

- Думали, что вопросы будут сложнее, - делится мама 15-летней Кати Малярчук, которая обучается в Центре дистанционного обучения. – Нам все понравилось и настроение отличное.

- Очень довольна, надеюсь, что справилась успешно. Организация мероприятия была замечательная, волонтеры молодцы, - с улыбкой подытожила завершившуюся просветительскую акцию одна из самых возрастных участниц диктанта, инвалид по зрению 1-й группы, 85-летняя Вера Тюменцева, – Замечаний нет, а пожелание одно – как можно больше вовлекать инвалидов в подобные мероприятия.

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Владимир КУЛИК. Фото автора.