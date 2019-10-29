2019-10-29T17:34:24+03:00
Общество

В Липецке депутаты спорили о компенсациях бизнесу за вложенные в благоустройства деньги

Новое положение начнет действовать со следующего года [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Бизнесу компенсируют вложенные в благоустройства деньгиБизнесу компенсируют вложенные в благоустройства деньгиФото: Лия МУРАДЬЯН
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На сессии горсовета в Липецке рассмотрели пакет поправок в бюджет города, и приняли социальные проекты мэрии. Горячие споры вызывали приватизация городского имущества и проект Положения «О муниципальной поддержке социально значимых проектов на территории города Липецка».

По поводу приватизации, судя по слайдам, которые продемонстрировали на сессии, государственное имущество находится в плачевном состоянии – требует ремонта и серьезных вложений. Всего 30 объектов недвижимости, которые планируют продать в 2020 году. По данным мэрии, доход это имущество не приносит, содержать его накладно, а денег, чтобы поддерживать здания в надлежащем состоянии, у города нет. Не все депутаты хотели расставаться с казенным добром, но проект приватизации в итоге одобрили.

Также было много замечаний к положению о муниципальной поддержке. Его суть в том, чтобы компенсировать бизнесу расходы на социально значимые проекты для города, такие как благоустройство за свой счет. Положение начнет действовать с 2020 года, но претендовать на субсидии могут и те, кто вложил средства и реализовал какие-то проекты в 2019 году. Поэтому у депутатов возникли вопросы, не собирается ли мэрия возместить крупным инвесторам траты на благоустройства Быханова сада и парка металлургов.

Главный финансист мэрии Татьяна Григорова пояснила, что вопрос о компенсациях будет решать комиссия, возмещать будут не все расходы, а только часть.

– Вы намекаете, что мы делаем это Положение под кого-то конкретно? – заметила Татьяна Григорова. – Нет, это не так. Да, те организации, которые в этом году уже участвовали в благоустройстве города, могут претендовать на меры поддержки из муниципального бюджета, если проекты уже реализованы. В Положении написано: реализовавшим проект, либо планирующих реализовать.

Председатель счетной палаты Марина Зиборова уточнила, что все расходы будут проверяться и если проект, образно, составляет половину бюджета города, компенсировать такие суммы не будут.

– Я считаю, что любое налоговое послабление для предпринимателей всегда идет на пользу, – сказал председатель горсовета Игорь Тиньков. – Наша задача стимулировать малый и средний бизнес к участию в благоустройстве города. Если этот проект даст такой толчок, я только – за. Обычно всегда обращают внимания на большие предприятия, и думают, что только они могут этим пользоваться. Но все льготы просчитываются, и будут ограничительные меры.

Игорь Тиньков - итог сессии горсовета.Спикер прокомментировал решения депутатов

ИСТОЧНИК KP.RU

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