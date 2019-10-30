«Любые задачи нам по силам, если будем решать их вместе»

Каждый приезд в Грязи – очередной заряд положительных эмоций – уютно, ухожено, комфортабельно. Обязательно в глаза бросается что-то «свеженькое» – реконструированный сквер или парк, новые детские, спортивные площадки, благоустроенные зоны отдыха, отремонтированные дороги. А все преобразования - не «кампания» и не «рывки» для отчетности. Постоянный рост качества жизни здесь – результат кропотливой целенаправленной работы. Ведь все делается для себя, благополучия детей, процветания своей малой родины – потому и исполнено все добротно, качественно, с душой.

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Сделать район удобным для жизни

Как меняется жизнь района, какой настрой жителей, какие планы по благоустройству? Об этом нам рассказал глава администрации Грязинского района Владимир Рощупкин.

- Результативная работа там, где есть доверие власти и жителей. Задача властей – обеспечить наличие рабочих мест, благоустраивать общественное пространство, заниматься дорогами, медициной, образованием… Работы много и важно, когда есть понимание, поддержка жителей, совместный выбор приоритетов развития, – делится глава района. – Не может быть все гладко, как на бумаге, есть и неуместные запросы, менять менталитет непросто. Но радует, что у наших жителей возросло осознание сопричастности к переменам, активное стремление делать нашу жизнь лучше. Заметно выросла и поддержка бизнеса в вопросах благоустройства, бизнесмены наглядно видят, что их помощь идет во благо людям.

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А дел в районе, как всегда много – ремонт дорог, создание комфортной среды. Ведь и площадь райцентра фактически выросла в 2 с лишним раза, а территорию надо содержать в порядке и делать удобной для проживания.

- Помимо обустройства скверов, строительства детских площадок много и постоянно делается на первый взгляд неброской работы. Это и реконструкция котелен, замена светофоров, обновление коммуникаций, но это жизненно необходимо, - отмечает Владимир Тимофеевич. – А планов впереди много – обустройство набережной (на торги уже выставлена 1-я часть проекта), дальнейшее благоустройство района. Все это ради повышения качества жизни, будущего подрастающего поколения. И я уверен, что любые задачи одолеем, если будем решать их совместно.

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Глава района Владимир Рощупкин, как всегда был немногословен, не расписывал нам достижений района. А похвалиться было чем - Грязинский район, как мы узнали, вновь стал лучшим среди муниципальных образований области по качеству жизни, здесь самая высокая рождаемость. Грязинцы победили и в двух областных конкурсах - «Учитель года» и «Воспитатель года». В 2-х школах района – в Ярлуково и Большом Сомовце к началу учебного года открыли Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» с супер-оснащением (здесь и 3D-принтеры, и шлемы виртуальной реальности, и квадрокоптеры). Задача Центров – создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания. В этом году на ремонт образовательных учреждений в районе было выделено свыше 40 млн рублей. И это неполный список преобразований.

Но лучше всего увидеть их «на местах», что мы и сделали.

«Для наших школьников созданы все условия»

В здании, где с 1993 г. находится школа начального обучения №7, когда-то располагался детсад «Солнышко» - здесь и сейчас словно витает «солнечная аура». Это ощущение добавляет и новое радужно-плиточное покрытие у входа, где нас с улыбкой встретила директор школы Екатерина Фокина.

В школе обучается почти 400 детей и проблем с материально-технической базой (благодаря поддержке властей), здесь нет. В классах есть ноутбуки и принтеры, интерактивные доски и тестирующие комплексы. За последние годы в школе обновили крышу, пищеблок, здесь шикарная столовая на 100 мест, новый актовый зал. А когда условия комфортные, то и результаты высокие - школа в 5-й раз признана в числе лучших в регионе по качеству образования, получила региональный грант.

- Все закладывается с детства, мы убеждены, что детям рассказывать о мире надо посредством искусства. Нами выбрано направление художественно-эстетического развития, - делится директор школы. – А главная цель – подготовить наших детишек к следующей ступени школьного образования. Для ребят функционирует множество кружков, нас курирует институт развития образования, и мы гордимся нашими детьми, для них созданы все условия.

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Школа №5, где мы побывали, не из числа «новоделов» (зданию 80 лет), но смотрится прекрасно - у нее обновленный фасад и входная группа, благоустроенная территория.

- Ремонтные работы ведутся планомерно. В прошлом году заменили 223 оконных блока, недавно обновили плитку, у нас отличная столовая, - поясняет в ходе экскурсии директор школы Екатерина Терновых.

В школе обучается 500 детей, и благодаря вниманию районных властей, они обеспечены всем необходимым. А в числе ближайших планов – дальнейшее благоустройство, в том числе, замена кровли, строительство спортплощадок.

В Центре спортивного притяжения

Побывав в грязинской детско-юношеской спортивной школе можно сделать однозначный вывод – ребятам повезло! Она отремонтирована и оснащена «по полной», все занятия для детей (здесь занимается свыше 500 человек) бесплатны. Есть и филиалы в школах, и общий «охват» спортом - около 3 тыс. человек.

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- Условия отличные, в нашем Центре 2 больших спортзала, зал для настольного тенниса, борцовский ковер. В этом году завершили полную реконструкцию, сделали парковочные места и стоянки для автобусов, - поясняет директор ДЮСШ Иван Гордеев.

Ребята занимаются по 5 видам спорта, и спортивные успехи грязинских школьников впечатляют. В прошлом году юные спортсмены участвовали в более чем 60 соревнованиях различного уровня и в 7 всероссийских стали победителями и призерами. В этом году грязинская школьница была лучшей на всероссийских соревнованиях по настольному теннису. Успешно выступают и борцы, а футбол вообще считается в районе спортом №1. На базе нового стадиона проводится чемпионат района по футболу, в котором участвуют 16 команд.

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Ко Дню района грязинцы получили еще один «спортивный подарок» – рядом с ДЮСШ вырос настоящий спортгородок. Здесь проложены беговые и велодорожки, построены многофункциональная спортплощадка, скейт-парк, площадка для сдачи норм ГТО. Сюда ежедневно приходят семьями (установлены и скамейки для отдыха), к вечеру здесь, что называется, не протолкнуться.

А рядом с ДЮСШ раскинулся замечательный парк Флерова – ухоженный, цветущий, после реконструкции он преобразился и стал еще одним центром притяжения для местных жителей и гостей города. И вновь себя ловишь на мысли – город и район с каждым разом все краше, комфортней - и это здорово.

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива администрации Грязинского района.