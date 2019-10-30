Об ипотеке, безналичных платежах и не только

Осень – пора деловой активности принесла хорошие новости для тех, кто задумался о покупке собственного жилья, других крупных приобретениях, на которые зачастую необходимы заемные средства. Сбербанк снизил ставки как по ипотечному кредитованию, так и по потребительскому, а также предложил ряд продуктов, на которые стоит обратить внимание. Управляющий Липецким отделением ПАО Сбербанк Роман Петрухин провел встречу с журналистами липецких изданий, на которой рассказал об изменениях в кредитных продуктах для физических лиц.

- Больше половины ипотечных кредитов в 2018 году пришлось на россиян младше 30 лет - это максимальное значение с 2006 года. В нашем регионе в ЦЧБ заметили прирост молодых заемщиков? С чем может быть связано то, что ипотеку стали брать люди более младшего возраста, чем раньше?

- На наш взгляд, рост потребности в оформлении ипотечных кредитов у молодежи связан во-первых, с переменами в массовом сознании по отношению к кредитам на квартиру. Благодаря информационной политике, грамотной работе менеджеров в отделениях банка, этот процесс уже не вызывает столько вопросов и опасений, как раньше. Во-вторых, за последний год, в частности у нас в Сбербанке, изменились условия оформления и получения ипотечного кредита. Сейчас уже не требуется собирать огромный пакет документов, как это было 5-7 лет назад. В Сбербанке держатель зарплатной карты может подать заявку со своего смартфона или планшета, имея при себе только паспорт и номер карты. Наши клиенты получают решение в течение часа, и с помощью партнеров банка бесплатно подбирают жилье. Хочу отметить, что все этапы сделки в Сбербанке проходят в режиме онлайн, в том числе и оформление права собственности на покупаемую квартиру с помощью сервиса электронной регистрации. Проводя сделку в Сбербанке клиент полностью обезопасит передачу денежных средств продавцу, используя сервис безопасных расчетов, и будет уверен, что оплата за приобретаемое жилье будет только после всех регистрационных действий в РосРеестре. Клиенту только один раз приходит в банк для подписания кредитного договора. Согласитесь, это очень удобно, особенно в наше время, когда все ценят свое время. За 9 месяцев 2019 года владельцами собственного жилья стали более 2700 семей Липецкой области.

- Если рассматривать потребительские кредиты, можете рассказать, на какие цели в основном их оформляют жители Липецкой области?

- На потребительские кредиты сохраняется стабильный спрос на протяжении всего 2019 года. Практика показывает, что они оформляются на разные нужды и цели. Это ремонты квартир, дач и частных домов, покупка крупной бытовой техники, автомобиля. Отпуск, свадьба, восстановление здоровья, обучение – все это влечет финансовые затраты, покрыть которые зачастую требуется очень срочно. Мы предполагаем, что в связи со снижением ставок для потребительских кредитов спрос на них во втором полугодии 2019 года будет увеличиваться. Говоря языком цифр, максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 1.5 процентных пункта. Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4% (ранее — 12,9%). Предложение распространяется на все продукты из линейки потребительских кредитов: потребительские кредиты без обеспечения, потребительские кредиты под поручительство и потребительские кредиты на рефинансирование кредитов.

Минимальная ставка доступна на суммы от 300 тысяч рублей для потребительских кредитов без обеспечения и под поручительство, и на суммы от 500 000 для потребительских кредитов на рефинансирование.

Подчеркну, что получить кредит по ставке, сниженной в рамках акции, могут все категории заемщиков.

По потребительским кредитам без обеспечения, если сумма заемных средств от 300 тыс. до 1 млн руб., то ставки составляют от 11,4% до 16,4%. для зарплатных и пенсионных клиентов Сбербанка, и от 12,4% до 16,4% для остальных клиентов.

По кредитам свыше 1 млн руб. ставки для тех, кто получает зарплаты и пенсии на счета в Сбербанке, составят от 11,4% до 12,4%, а для остальных заемщиков, — от 12,4% до 13,4%.

Благодаря таким финансовым инструментам, как потребительский кредит, клиенты могут реализовать намеченные планы, при этом платежная нагрузка будет меньше.

Понижение минимальной ставки по потребительским кредитам является логичным ответом на повышенный сезонный спрос на данный продукт, который наблюдается в конце лета и начале осени. Так, в прошлом году, спрос на потребительские кредиты, которые брали наши клиенты в сентябре был на 14 % процентов выше, чем в первые два месяца лета.

Подать заявку на потребительский кредит можно в отделении банка, в веб-версии интернет-банка или мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

- В наш лексикон все более плотно входит понятие "предпенсионер". Люди такого возраста могут рассчитывать на получение ипотечного кредита или потребительского?

- Линейка ипотечных кредитов в Сбербанке предусматривает кредиты и для таких клиентов. Условия кредитования позволяют брать кредит не только клиентам «предпенсионного возраста», но и клиентам, кто уже на пенсии и даже не имеет официального рабочего места. В любом случае, подход индивидуальный, сотрудники нашего Центра ипотечного кредитования, который находится по адресу: г.Липецк ул. Первомайская, 2, проконсультируют и подберут те условия, которые будут комфортны для данной категории наших клиентов.

Пенсия – это стабильный официальный доход, так же, как и заработная плата, поэтому если средств хватает для оплаты ипотечного или потребительского кредитов, то после одобрения Сбербанком, клиенту предоставляются заемные денежные средства.

Кредит выдаем до 75 лет. Если пенсия поступает на карту Сбербанка, то для одобрения заявки в отделение банка предоставляется паспорт и номер карточки, на которые поступают пенсионные отчисления. Кредит может быть застрахован от потери жизни и трудоспособности страховой компанией и тогда, если наступает страховое событие, то остаток по нему полностью закрывается страховой компанией. Если кредит не был застрахован, то кредит и сама квартира переходят по праву наследования родственникам. Квартира находится в залоге у банка.

(Справочно: на момент выплаты ипотеки клиенту должно быть полных 75 лет, то есть если мне 70, ипотеку могу взять на 5 лет, на момент выплаты потребительского кредита – 70.)

- Если клиент оформляет ипотеку, а чуть позже обзаводится семьёй и детьми, может ли он рассчитывать на перерасчёт ипотеки уже как «молодая семья»?

- С 2 сентября Сбербанк начал принимать заявления от клиентов на перевод действующих договоров на условия программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Если у заемщика после первого января 2018 года родился второй и/или последующий ребенок, то мы снизим процентную ставку клиентам. Для этого нужно написать заявления в банке и предоставить свидетельства о рождении детей.

- Какие варианты снижения ставки по ипотеке предлагает Сбербанк для различных категорий граждан-заёмщиков?

- Наверное, одна из главных новостей этой осени о том, что Сбербанк с 1 октября снизил ставки по ипотечным кредитам. Теперь приобрести собственную квартиры в новостройке в ипотеку стало намного легче по финансовым затратам. Поэтому мы приглашаем в наши дополнительные офисы, в Центр ипотечного кредитования по адресу: ул. Первомайская, 2 для подробной консультации, в рамках которой клиент получает распечатку с графиком платежей по своим параметрам, имея чёткое представление о всех расходах по обслуживанию кредита.

Так же, хочу отметить, что изменения коснулись и программы «Военная ипотека».

Таким образом, снижение процентных ставок прошло комплексно, для всех категорий наших клиентов.

- Какие программы Сбербанка могут снизить ставку по кредиту? Какие преимущества получит клиент, решивший воспользоваться этими программами?

- Базовую ставку по ипотечному кредиту в Сбербанке можно снизить благодаря нескольким продуктам и условиям:

- если вы участник зарплатного проекта Сбербанка - на 0,5 процентных пункта,

- по акции «Молодая Семья» - на 0,4 процентных пункта,

- объект недвижимости выбран на сайте «Домклик» - 0,3 процентных пункта,

- объект недвижимости приобретается у застройщика, с которым заключен договор субсидирования ставки -2 процентных пункта.

Так же отмечу, что все эти условия в зависимости от объекта недвижимости и программы кредитования, могут суммироваться и снижать ставку для клиента. Если у Вас есть конкретный объект недвижимости, то в банке Вам легко рассчитают размер ежемесячного платежа.

- Сбербанк возобновил выдачу образовательных кредитов. Расскажите об этом подробнее.

- Мы стремимся поддержать наших клиентов в решении важных жизненных вопросов, таких как получение высшего образования в ведущих образовательных учреждениях страны.

Сбербанк и Министерство науки и высшего образования приняли решение о возобновлении программы образовательного кредитования с государственной поддержкой. С 1 августа студенты вузов, имеющих лицензию, получили возможность оформить в Сбербанке кредит на образование без залога и поручителей по льготной процентной ставке, на текущий момент не превышающей 9%.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения и еще три месяца, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объеме с третьего года. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения и дополнительно 10 лет, при этом заемщик при желании может погасить кредит досрочно.

Оформить образовательный кредит можно в отделениях Сбербанка, предоставив паспорт, договор с учебным заведением о платном образовании и счет на оплату обучения. Несовершеннолетним студентам потребуется также согласие законных представителей на заключение кредитного договора, свидетельство о рождении и паспорта его родителей или опекунов.

Хочу подчеркнуть, что и процесс оплаты за обучение стал более комфортным и удобным с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн». Студенты и их родители могут воспользоваться двумя способами оплаты: в каталоге «Образование» находите нужный вуз, или в строке поиска вносите ИНН, а дальше следуете подсказкам приложения.

Ранее Сбербанк уже участвовал в программе образовательного кредитования с государственной поддержкой и продолжил данный проект в поддержку сферы образования и потребностей молодежного клиентского сегмента.

Льготный образовательный кредит – это востребованный продукт, благодаря ему ежегодно приступали к обучению более 3500 клиентов. Мы надеемся, что образовательный кредит с льготной ставкой и гибкой системой погашения позволит студентам выбирать профессии совей мечты, учиться с удовольствием, приобретая знания, которые лягут в основу успешной профессиональной деятельности.

- Какие изменения коснулись других банковских продуктов?

- Сбербанк делает большой акцент на сервис для своих клиентов, чтобы пользоваться банковскими услугами было максимально удобно, так заключив договора и соглашения с дошкольными учреждениями г.Липецка и Липецкой области, появилась возможность удобной оплаты родителями услуг за детский сад. Теперь это можно сделать, воспользовавшись мобильным приложением Сбербанк Онлайн, личным кабинетом Сбербанк Онлайн или подключив услугу «Автоплатёж».

В сентябре стартовал проект по оплате школьного питания в городе Липецке и Ельце. Сейчас к этому процессу подключено 8 учебных заведений, рассматривается вопрос о присоединении к данному проекту и остальных школ г.Липецка и Липецкой области. Напомню, оплата услуг за школьное питание во всех каналах (устройство самообслуживания, «Автоплатёж», мобильное приложение и личный кабинет Сбербанк-онлайн) осуществляется без комиссии, при оплате же через сотрудника банка будет браться комиссия.

Жители Липецкой области теперь смогут снимать деньги на кассах магазинов во время безналичной оплаты покупок. Новый сервис разработан специально для отдаленных районов и малонаселенных территорий, где сложно добраться до отделения банка или банкомата. Услуга «Кеш аут» уже доступна в торговых точках региона. Клиенты смогут снять от 100 рублей до 5 тыс. рублей за одну операцию. Получить деньги можно, только оплачивая покупку дебетовой картой. Во время безналичной оплаты в магазине кассир будет вводить общую сумму, складывая плату за покупку и сумму, которую хочет снять наличными покупатель. Клиент будет подтверждать операцию ПИН-кодом. Общую сумму банк одобрит в рамках единой операции и спишет с карты. При снятии наличных по картам Сбербанка комиссии нет. По статистике, обычно пользователи снимают 1,2 – 1,3 тыс. рублей за одну операцию. Магазины, в которых можно снять деньги на кассе, будут иметь специальную наклейку с надписью «Здесь вы можете снять наличные». Услуга «Кеш аут» пока доступна в торговых точках Елецкого района в селах Большие Извалы, Соколье, Хмелинец, Воронец и деревне Казинка, в Воловском район в селе Замарайка, в Добровском район в сёлах Богородицкое, Большой Хомутец, Волчье, Горицы, Делеховое, Екатериновка, Замартынье, Путятино, Крутое, Капитанщино, Порой, Преображеновка, в Липецком районе в сёлах Бруслановка, Вербилово, Вешаловка, Грязное, Крутогорье, Крутые Хутора, Кулешовка, Новодмитриевка, Пружинки, Тележенка, Тюшевка и в Добринском районе в посёлке совхоза Петровский. В настоящее время эта сеть растёт и скоро эта услуга прочно войдёт в нашу жизнь.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 97,8 млн активных клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

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На правах рекламы. Фото: Лия МУРАДЬЯН.