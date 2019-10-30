Памятник Ленину с Соборной площади в Липецке хотят перенести на ЛТЗ

В Липецке объявили конкурс на лучший проект преображения Соборной площади. К участию приглашают архитекторов, проектировщиков и членов творческих профессиональных собзов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всем желающим нужно успеть направить свои проекты на почту arhkonkurs4820@gmail.com до 9 ноября. Члены жюри выберут 3 лучших варианта. Затем их вынесут на народное голосование. Так и определят победителя.

Авторов лучших проектов наградят дипломами и сувенирами. А победитель получит премию. Его также включат в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды Липецкой области.

С положением, извещением и с техническим заданием можно ознакомиться здесь. Получить необходимую информацию по телефонам: 23-54-92, 22-60-94 и 239-991.

Кстати, в техническом задании на благоустройство площади есть один интересный пункт: "предусмотреть вынос памятника Ленину на территорию музея Советской эпохи в районе городского ДК по улице Коммунистической, 20". Также конкурсантам, создавая проект, нужно позаботиться о маломобильных группах населения, предусмотреть инфраструктуру для отдыха, прогулок и досуга людей, сделать зонирование территории, разместить там спортивную и детскую зоны, продумать, где организовать парковку, а предусмотреть размещение туалета в сквере возле дома №3.