Как в агрофирме «Мокрое» победили неприятный запах биоотходов

Многим знаком удушающе-неприятный запах, возникающий при внесении органических удобрении на поля. Особенно страдают жители ближайших поселений, и эта проблема стала «головной болью» не только для них, но и для животноводческих предприятий.

Как утилизировать 120 тысяч тонн навоза

ООО «СХП» Мокрое» - одно из крупнейших животноводческих предприятий Липецкой области, где содержится 7,5 тыс голов крупного рогатого скота, 6 тыс. голов свиней и 4,5 тыс. овец. И для него утилизация отходов жизнедеятельности КРС (а это более 120 тыс. тонн ежегодно) – большая проблема.

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- При внесении органических удобрений на поля поступало много жалоб от населения. Мы стали активно искать пути решения, пересмотрев много различных методик по переработке отходов и считаем, что сегодня эту проблему решили, - делится гендиректор СХП «Мокрое» Ольга Корвякова. – На нашем комплексе «Трубетчинский» в Добровском районе, где содержится 4,5 тысячи голов КРС, полтора месяца назад мы начали пилотный инновационный проект. Его суть - в применении биопрепаратов на основе бактерий в лагунах животноводческих комплексов. Конечные данные получим в самое ближайшее время, но уже видим очень хорошие результаты – практически устранен неприятный запах, навоз обеззараживается. В будущем мы однозначно будем использовать такую технологию.

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Добровский район, где расположен комплекс – один из самых экологически чистых в регионе. Но сельскохозяйственное животноводство сегодня здесь активно развивается. Применение в хозяйствах передовых технологий по очистке биоотходов позволит территории сохранить высокий экологический статус, считает руководство района.

- Это предприятие первое сегодня в Добровском районе, наверное, и в Липецкой области, занялись этой проблемой сами. За свои средства привлекли инвестиции, нашли организацию, которая занимается глубоко этими проблемами, - прокомментировал глава администрации Добровского района Анатолий Попов.

Биопрепарат устраняет запахи и нейтрализует токсины

С компанией-производителем представители агрофирмы познакомились на одной из сельхозвыставок. Решили начать сотрудничество – и стартап удался. Сфера деятельности «Биоэлементс Агро» – разработка и производство инновационных микробиологических продуктов для сельского хозяйства. В их числе – инновационный биодеструктор нового поколения.

Этот препарат ускоряет переработку жидкого навоза, эффективно обеззараживает и нейтрализует токсичную биомассу. Биодеструктор содержит активный комплекс бактерий и грибов, который быстро разлагает, разжижает и нейтрализует сложные органические соединения. Он безопасен для человека, животных и окружающей среды, не содержит вредных веществ и соответствует нормам ВОЗ. Через 5-7 недель переработанные стоки пригодны к внесению на поля в качестве удобрения. Регулярное внесение препарата поддерживает процесс естественной санации очистных и сточных систем.

«Мы получили нужный результат»

В помещении установки по сепарированию навоза характерного запаха практически не ощущается, а ведь мы находимся фактически в «эпицентре».

- Сюда поступают все стоки с животноводческих корпусов «Трубетчинского» - в емкость объемом более 300 кубометров, - поясняет Ольга Корвякова. – Здесь они делятся на твердую и жидкую фракции. Жидкая часть отходов уходит в лагуну (для дозревания и производства органических удобрений), а твердая - сепарируется и используется в качестве подстилки для животных.Она абсолютно обеззаражена, без запаха и очень комфортна для животных. Достигнут желаемый эффект, главное – исчез неприятный «навозный запах»

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Суточная доза препарата, как нам пояснили, составляет 7 кг на 300 кубов, а результат, как убедились, говорит сам за себя.

- Это день и ночь, если сравнивать, - откровенничает сотрудник агрофирмы, слесарь по обслуживанию оборудования. - Раньше (особенно летом) работали здесь в масках, и вот уже полтора месяца как «вздохнули свободно».

«Цели достигнуты – запах исчез, навоз обеззаражен»

После сепарирования жидкая фракция биоотходов поступает в лагуны, расположенные в огороженной зоне недалеко от предприятия. Там навоз под действием микроорганизмов превращается в жидкое органическое удобрение. Признаться, ожидали «окунуться» в тошнотворно-зловонный запах. Еще бы, ведь стоим у 3-х по виду площадок (на самом деле емкости), каждая из которых объемом 30 тысяч кубов и глубиной 5-6 метров заполнена фекалиями. Но наши опасения не оправдались - конечно, не амбре, но неприятного запаха нет, дышится легко.

Одна из лагун, где «делают свое дело» микроорганизмы даже по внешнему виду отличается от другой, где нет бактерий. Там, где задействован инновационный препарат, как нам пояснили, и консистенция отходов другая - удобная для откачивания на поля, что немаловажно. Вся жидкая фракция из лагун, как заметил технический директор предприятия Андрей Горбачев, будет перекачиваться насосной станцией по шланговой системе (ее длина боле 4 км) на поля и вноситься в почву. Откачка из лагуны, где используется новый биопрепарат, стартует уже на днях.

Эксперимент с использованием биодеструктора, стартовавший полтора месяца назад, фактически завершен, и предварительные итоги показывают успешность его применения.

- На данном этапе этого технологического процесса был практически устранен неприятный запах, - отмечает директор по развитию ООО «СХП «Мокрое» Михаил Мороз. - В пробах воздуха отмечено резкое снижение концентраций диоксидов азота, серы, фенолов, формальдегида. Все это проверялось лебедянской экологической лабораторией, которая брала пробы в расположении лагун, где идет накопление навоза от КРС. С внесением препарата происходит и более быстрое обеззараживание навоза в части гельминтов, бактерий. Соответственно, не происходит и загрязнения почвы при внесении жидких органических удобрений.

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Главные цели данного проекта, как подчеркнула генеральный директор ООО «СХП «Мокрое» Ольга Корвякова – это «устранение запаха, обеззараживание навоза, скорейшее дозревание биоотходов в лагунах для получения органических удобрений – и они нами достигнуты».

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива СХП «Мокрое».