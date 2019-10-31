2019-10-31T11:51:56+03:00
Общество

Банк ЗЕНИТ открыл в Липецке хаб, обслуживающий клиентов со всей страны

Операционный центр стал второй площадкой для сопровождения деятельности объединенного банка
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Банк ЗЕНИТ запустил в Липецке крупный операционный центр - хаб. Открытие центра состоялось накануне, 29 октября. В мероприятии участвовали представитель акционера Банка ЗЕНИТ - заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» Нурислам Сюбаев, главный управляющий директор ПАО Банк ЗЕНИТ Александр Тищенко, генеральный директор ПАО «Липецккомбанк» Михаил Пожидаев, старший вице-президент Банка ЗЕНИТ Константин Рыбаков и заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Липецкий центр стал второй по счету функциональной площадкой, которую открыл банк. Первый хаб появился в Альметьевске в прошлом году.

- Рад приветствовать вас на открытии нашего нового операционного офиса, - обратился к собравшимся главный управляющий директор ПАО «Банк ЗЕНИТ» Александр Тищенко. – С запуском ХАБа мы оптимизируем бизнес-функции, повысим скорость принятия решений и качество обслуживания. Вместе с ключевым акционером ПАО «Татнефть» банк реализует программу развития в Липецкой области, поэтапно наращивая свое присутствие. Чтобы оставаться удобным и надежным партнером для жителей региона, банк продолжит совершенствовать продуктовую линейку и внедрять технологичные решения

Сотрудники липецкого хаба уже приступили к своим обязанностям. Они обслуживают клиентов со всей страны. Даже если одна из площадок окажется загружена, банк все равно сможет обеспечить качественный сервис клиентам. Такие офисы создаются как для повышения операционной эффективности самого банка, так и для запуска новых стандартов качества обслуживания клиентов.

Напомним, что с середины ноября дочерний банк Группы ПАО «Липецккомбанк» начнет работать под брендом «Банк ЗЕНИТ». А операционный центр, объединив в себе функции бэк-офиса и контакт-центра, станет площадкой для сопровождения деятельности объединенного банка.

По словам генерального директора ПАО «Липецккомбанк» Михаила Пожидаева, в липецком центре создано 110 рабочих мест. В следующем году планируется расширить штат до 170 человек. Так, Банк ЗЕНИТ сохранит штатную численность сотрудников после завершения объединения с Липецккомбанком.

Юлия КЛЮЕВА. Фото автора.

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