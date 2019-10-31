2019-10-31T13:37:32+03:00
Общество

Из-за ремонта Космонавтов и проспекта Победы в Липецке уволили сотрудников мэрии

Речь идет о специалистах, составляющих технические задания для торгов [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Вице-губренатор Илья Тузов рассказал про нацпроектыВице-губренатор Илья Тузов рассказал про нацпроектыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 31 октября, в областной администрации состоялся брифинг, который провел вице-губернатор Илья Тузов. Он рассказал журналистам об исполнении нацпроектов в регионе. Так, жителей Липецкой области первых в стране переселили из ветхого и аварийного жилья по новой программе. По словам Тузова, хотелось показать опережающие темпы властям, так как на эти цели выделяются федеральные деньги. А также опередить другие субъекты – если в каких-то регионах не справятся с задачей, выделенные деньги могут распределить, в том числе, и нашему краю.

Илья Тузов рассказал об исполнении нацпроектов в Липецкой области.

«Комфортная городская среда» – еще один нацпроект, в рамках которого обновляют дворы, общественные пространства и парки. В этом году на эти цели потратили более 1 млрд. рублей – 300 млн. федеральных денег, 500 млн. выделили из бюджета области и 200 млн. составляют внебюджетные средства. Нацпланом было установлено 97 пространств, которые нуждаются в обновлении. В следующем году их станет больше – 117. Регион уже подал заявку в Минстрой, чтобы вновь получить финансирование.

Как пояснил вице-губернатор, для участия в нацпроекте от региона требуется 4 ключевых условия. Первое – планирование. Понять, какие территории нужно облагораживать. Второе – смета. Там должна быть указана правильная рыночная цена данного региона, к примеру, по плитке, щебню. Но зачастую в основе смет лежат цены 90-х, 2000-х годов, которые увеличиваются индексом. Не всегда это правильно. Третье – закупки. И здесь множество нюансов. Так, выиграть конкурс может подрядчик из любого региона страны, если он соответствует критериям технического задания (ТЗ). Но если сметы составлены неправильно, хороший подрядчик на объект не пойдет. А зайдут трейдеры, которые падают в цене и находят субподрядчиков для выполнения работ. Эта история неприемлема.

Брифинг в администрации Липецкой области : Илья Тузов рассказал о трейдерах и недобросовестных подрядчиках.

- В ТЗ надо предусматривать такие условия, чтобы ни трейдеры, ни недобросовестные подрядчики не прошли, - считает Тузов. – Это банковские гарантии, требования к опыту работы, наличию или отсутствию претензий по выполненным работам. Нужно сделать актео ТЗ, чтобы в регион зашли сильнейшие. Кстати, есть список черных подрядчиков, но этот инструмент не работает. Потому что подрядчик, не выполнивший своих обязанностей, ликвидирует юридическое лицо и создает другое. Эти же люди снова проходят конкурсы.

Но и трейдеры, по словам вице-губернатора, иногда «проскакивают». Так, по проекту «Катящиеся камни» начали вносить изменения в проект, провели конкурс. Выиграла компания с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, в штате которой всего 2 человека. Чтобы разрешить ситуацию, пришлось прибегнуть к помощи силовых органов, УФАС.

Четвертое ключевое условие – исполнение контракта. Так, в Липецкой области объектов много и сроки исполнения зачастую нарушаются. Например, по детским площадкам. Сроки оставляют желать лучшего, да и качество выполнения работ иногда изумляет. Чтобы контролировать подрядчика, за ним закрепляется человек. Он постоянно выезжает на объект и фотографирует – что выполнено. Так как по отчетам все может быть хорошо, а в реальности наоборот. К таким подрядчикам применяются санкции – выписывают штрафы за просрочки.

Брифинг в администрации Липецкой области: о сроках сдачи проспекта Победы.

Также Илья Тузов рассказал о нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А именно, об улице Космонавтов и проспекте Победы – почему происходили изменения в сроках по этому объекту. Так, когда в марте проводились торги по данным магистралям, на торгах побеждал подрядчик с падением цены контракта на 30-32%.

- Мы проверили, как проводился конкурс, почему ТЗ допускало такое падение, - пояснил вице-губернатор, который на тот момент только начал работать. – Подрядчик заявил 2500 рублей за тонну асфальта, хотя хороший материал стоит под 4 тыс. рублей. О каком качестве ремонта могла идти речь? В итоге результаты конкурса аннулировали. Лот переторговывали. На это ушло 2 месяца. Еще 2 месяца потребовалось, чтобы новый подрядчик доставил в город технику, людей, наладил поставку ресурсов. Кроме того, он привез в Липецк свой асфальтобетонный завод. Если бы не было того падения, то у нас уже появилась хорошая дорога. Недобросовестные подрядчики не пройдут!

Кстати, специалисты, занимавшиеся формированием этого ТЗ по Космонавтов и проспекту Победы больше в мэрии не работают. Аналогичная ситуация произошла и с проспектом. Руководители попросили открыть движение 1 сентября. Срок сдачи 1 этапа объекта – 25 декабря. Но в администрации надеются, что проспект Победы будет сдан с опережением сроков.

Вице-губренатор Илья Тузов рассказал про нацпроекты Фото: Юлия КЛЮЕВА

Вице-губренатор Илья Тузов рассказал про нацпроектыФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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