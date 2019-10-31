2019-10-31T14:13:53+03:00
Общество

Капремонт в Липецке: положили плитку, а за день до сдачи объекта сняли обратно

Липчане пожаловались на ход работ в своем общежитии [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Капремонт в Липецке: положили плитку, а за день до сдачи объекта сняли обратноКапремонт в Липецке: положили плитку, а за день до сдачи объекта сняли обратноФото: "КП" Архив
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В редакцию "КП-Липецк" обратился мужчина, проживающий в общежитии по адресу: улица 9 микрорайон, 45. Александра, как и всех жильцов, беспокоит капремонт, работы по которому стартовали в августе и должны были завершиться 29 октября. В здании должны были отремонтировать душевые и постирочные комнаты - уложить плитку, обновить потолок, поставить двери и новую сантехнику.

- За день до сдачи объекта пришли рабочие и начали отдирать новую плитку в душевых, - пожаловался Александр. - Я позвонил подрядчику. Ответили, что объект в этот день не сдадут, есть еще один договор, по которому работы будут закончены только в декабре.

Капремонт в Липецке: положили плитку, а за день до сдачи объекта сняли обратно

Капремонт в Липецке: положили плитку, а за день до сдачи объекта сняли обратно

Жители общежития возмутились таким положением дел. И дело не только "во всех прелестях" ремонта. Так как рабочие сняли сантехнику, липчане остались без воды. Это произошло на всех 5 этажах здания. Уже 3 месяца людям приходится мыться и ходить в туалет в соседнее крыло здания. По словам Александра, это весьма неудобно, так как идти туда довольно далеко. К тому же, в том крыле живут другие люди, которые тоже испытывают потребность остаться наедине в комнате задумчивости.

- В связи с заменой дверного блока возникла необходимость в демонтаже отдельного участка облицовки стен из керамической плитки, - прокомментировали ситуацию в Фонде капитального ремонта Липецкой области. - Приемка выполненных работ по факту их выполнения только за фактически выполненные работы, то есть повторной оплаты ранее использованных материалов не предусмотрено. Окончание и приемка работ по данному дому 15 декабря этого года. По данному дому есть 2 договора. Второй заключён в связи с дополнительными работами в данном доме.

В компании подрядчика также сообщили, что было 2 контракта. И при оформлении документов заказчик перепутал работы - те, что должны были выполнить в первую очередь, поместили во 2 договор и наоборот. Из-за этого получилась небольшая путаница. И как следствие - лишние неудобства для жильцов. По словам подрядчика, плитку пришлось демонтировать, потому что рабочие уложили ее некачественно. Так или иначе, никаких дополнительных вложений со стороны проживающих в общежитии не требуется. А работы обещают завершить согласно второму контракту, в конце года.

Капремонт в Липецке: положили плитку, а за день до сдачи объекта сняли обратно

Капремонт в Липецке: положили плитку, а за день до сдачи объекта сняли обратно

Капремонт в Липецке: положили плитку, а за день до сдачи объекта сняли обратно

Капремонт в Липецке: положили плитку, а за день до сдачи объекта сняли обратно

ИСТОЧНИК KP.RU

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