40 семей молодых новолипчан скоро станут новоселами

При поддержке предприятия они смогут стать обладателями однокомнатных и двухкомнатных квартир.

Программа «Жилье молодым металлургам» - социальный некоммерческий проект компании, он действует с 2005 года. На конкурсной основе в нем могут участвовать работники в возрасте до 35 лет, которые не менее трех лет проработали в компаниях Группы НЛМК и нуждаются в улучшении жилищных условий. Всего победителями программы уже стали 556 семей молодых металлургов.

Корпоративная жилищная программа НЛМК по своим условиям не имеет аналогов в Липецкой области. Молодые новолипчане смогут самостоятельно выбрать и приобрести понравившиеся квартиры с использованием ипотеки, проценты по которой в течение 15 лет будет возмещать НЛМК. Компенсацию предоставят для приобретения на рынке готового жилья Липецка любой однокомнатной квартиры общей площадью не более 48 кв. м. или двухкомнатной квартиры - не более 68 кв. м. Для получения компенсации от компании максимальная процентная ставка по ипотечному кредиту в банке не должна превышать 11,5% годовых, а размер ипотечного кредита - 2,7 млн рублей. Для оплаты квартир работники НЛМК смогут также использовать средства материнского (семейного) капитала и впоследствии в полном размере получить имущественный налоговый вычет.

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В этом году в конкурсное жюри поступило 107 заявлений от молодых работников комбината - претендентов на приобретение квартиры на льготных условиях. При отборе оценивался стаж работы соискателей на комбинате, их участие в различных конкурсах профмастерства, отзывы руководителей подразделений, отсутствие нарушений трудовой дисциплины и реальная нуждаемость в улучшении жилищных условий.

Среди победителей программы 2019 года больше всех работников цеха холодного проката и покрытий и цеха по ремонту металлургического оборудования. Будущих новоселов поздравили руководители предприятия и профсоюзного комитета, а также представители партнера программы – Росбанка. Им вручили дипломы и ценные подарки.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.