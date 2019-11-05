2019-11-05T13:33:31+03:00
Общество

НЛМК ввел в эксплуатацию обновленную доменную печь №6

Инвестиции в проект составили более 35 млрд рублей
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После масштабной реконструкции на НЛМК введена в строй доменная печь № 6 (ДП-6).

Реконструкция ДП-6 - один из ключевых проектов Стратегии 2022. Мощность печи увеличилась на 8% до 3,4 млн тонн чугуна в год. Новые системы очистки воздуха после обновления будут улавливать до 99,9% пыли, обеспечивая остаточную запыленность на уровне наилучших доступных технологий - 5 мг/м3.

Весь доменный газ, который образуется при выплавке чугуна, используется для выработки электроэнергии на теплоэлектроцентрали, а доменный шлак перерабатывается в продукцию для строительной отрасли. Инвестиции в проект составили более 35 млрд рублей.

Печь оснащена современной автоматизированной системой управления с интегрированной программой искусственного интеллекта. Такая система может самостоятельно выбирать оптимальные режимы работы агрегата, что позволяет повысить эффективность доменного процесса.

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«Реконструкция доменной печи №6 - один из важнейших инвестиционных проектов нового стратегического цикла развития Группы НЛМК. Результатом проекта стала более производительная и эффективная печь, которая обеспечит рост выплавки чугуна и стали НЛМК и при этом заметно снизит воздействие на окружающую среду», - прокомментировал управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников.

ДП-6 была построена в 1978 году. Это вторая по мощности доменная печь НЛМК. Помимо ДП-6 на Липецкой площадке эксплуатируется еще четыре доменные печи: № 3 (1,6 млн тонн/год), № 4 (2 млн тонн/год), № 5 (2,9 млн тонн/год) и «Россиянка» (4,2 млн тонн/год).

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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