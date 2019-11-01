Стоимость потребительской корзины в Липецке в октябре более 2000 рублей

В октябре среди субъектов ЦФО Липецкая область заняла лидирующие позиции по уровню средних потребительских цен по 14-ти из 24 социально значимых продуктов питания. Как сообщили в Агентстве содействия развитию торговой деятельности, в Липецкой области самые низкие цены среди ЦФО оказались на подсолнечное масло, куриные яйца, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, столовую морковь.

По состоянию на 28 октября, в Липецке и Воловском районе отмечен рост цен на мороженую рыбу от 4,69 до 18%. В Измалковском и Добровском районах на яйца - от 13,82 до 20%. В Тербунском и Краснинском районах подорожала гречка - цены взлетели от 8 до 26,9%. А в Лебедянском и Становлянском районах выросли цены на сливочное масло - от 6 до 13%.

В то же время в Усманском районе и Ельце от 10 до 66% упали цены на картофель. В Грязинском районе и Ельце подешевела морковь - от 17 до 78%. В Задонском и Елецком районах от 8 до 54% снизились цены на репчатый лук. В Данковском и Лев-Толстовском районах от 3 до 58% упали цена на пшено.

Так, в рейтинге мунципальных образований по количеству продуктов питания с минимальными ценами из 24 товаров по состоянию на 30 октября, 1 место занял Елец. Там выгоднее всего покупать мороженых кур, черный байховый чай, столовую морковь, сахар-песок, картофель и пшено. На 2 месте в рейтинге Грязинский и Усманские районы:сливочное и подсолнечное масло, пшеничная мука, крупа гречневая-ядрица, соль поваренная пищевая. 3 строчку заняли Долгоруковский, Лебедянский и Тербунский районы: молоко, яблоки, рис, репчатый лук и кефир.

На основании данных, специалисты рассчитали минимальную стоимость потребительской корзины в регионе. В Липецке стоимость минимального набора необходимых продуктов составила 2 308,35 рублей. Самая бюджетная стоимость потребительской корзины оказалась в Ельце - 2 167,66 рублей. Самая дорогая в Данковской районе - 2 636,06 рублей.