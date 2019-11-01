В День народного единства представители области пройдут по Липецку в национальных костюмах

В понедельник, 4 ноября, в Липецке отметят День народного единства. Праздник состоится на полщади Петра Великого. По информации городской администрации, на мероприятии ждут несколько тысяч человек. В этот день территорию площади ограничат специальным ограждением. Вход и выход - только через рамки металлодетектора. За порядком будут следить полицейские. А за безопасностью на дорогах - автоинспекторы.

В 7 утра на площади разместят площадки выставки "Национальное подворье". Здесь проведут мастер-классы народных ремесел. В 10 часов на сцену выйдут творческие коллективы региона. В 10.30 мероприятие посетят руководители города и области.

В 11.00 стартует торжественная часть праздника. Его откроет театрализованный пролог, который продолжится праздничным шествием. В 11.10 по площади в национальных костюмах пройдут представители 18 районов области, а также Липецка и Ельца. Затем будут чествовать победителей областного смотра-конкурса начиональных культур и представителей национальных диаспор, проживающих в областном центре, принимающих активное участие в жизни города.

Завершится мероприятие ярким событием, под названием "Национальный венок из песен и танцев народом России". Развлекательную программу планируют завершить к 12.40.

Но на этом веселье не закончится. Праздновать День народного единства продолжат в парках, дворах и городских ДК. В 14.00 концерт состоится в ДК "Рудничный". В 15.00 - в Городском Дворце культуры. В 16.00 артисты выйдут на сцену ДК "Матыра". А в 17.00 развлекательная программа стартует в Нижнем парке.