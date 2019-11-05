2019-11-05T12:19:06+03:00
Общество

В День народного единства липчане попробовали узбекский плов и побывали на казачьей свадьбе

На площади Петра Великого в Липецке собралось несколько тысяч человек [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк празднует День народного единстваЛипецк празднует День народного единстваФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Накануне, 4 ноября, в Липецке отметили День народного единства. Главное мероприятие состоялось на площади Петра Великого. На праздник пришло несколько тысяч человек.

С 7 утра здесь начали работать площадки выставки "Национальное подворье", где липчане участвоватли в мастер-классах народных ремесел. В 10 утра на сцену вышли творческие коллективы региона. На площадь также приехали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, и.о. главы города Михаил Щербаков. Они вместе с горожанами отведали узбекский плов, полюбовались поделками мастериц Задонского района и Ельца.

Липецк празднует День народного единства Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липецк празднует День народного единстваФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Игорь Артамонов поздравил жителей региона с праздником. Он отметил, что во времена войн представители многонациональной России всегда стояли плечом к плечу, защищая Родину. А сегодня в Липецкой области по-соседски живут русские, грузины, белорусы, украинцы, евреи, молдаване, казахи и другие народности.

- Хотелось бы, чтобы не только в горе и в праздники, но ежедневно каждый из нас помнил – мы едины, и в этом наша сила, - завершил выступление губернатор.

Липчане с удовольствием побывали на езидской и казачьей свадьбах, узнали, каукю роль в вооружении стрельцов играли "12 апостолов", а также попробовали себя в кузнечном деле.

Во время торжественной части гости перенеслись на 4 столетия назад. Зрители увидели, как собирали ополчение и вели его на битву с интервентами Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Затем представители 18 районов области, а также Липецка и Ельца прошли по площади в национальных костюмах.

После на сцене чествовали победителей областного смотра-конкурса национальных культур и представителей национальных диаспор, проживающих в регионе, которые активно участвуют в жизни и развитии области. В конце мероприятия на площади организовали "Национальный венок из песен и танцев народов России".

Липецк празднует День народного единства Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липецк празднует День народного единстваФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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