Пресс-конференция Игоря Тинькова: «Политики и памперсы должны часто меняться»

В Липецком городском Совете депутатов прошла традиционная ежегодная пресс-конференция спикера Игоря Тинькова. Встреча с журналистами состоялась по случаю памятной даты образования городского парламента, который начал работать в октябре 1992 года. Экскурса в историю не было, спикер рассказал о работе нынешнего созыва и прямо ответил на все вопросы журналистов, порой даже провокационные.

По итогам парламентского года Игорь Тиньков отметил, что у депутатов много вопросов к городским службам с началом отопительного сезона.

– В городе часто массово отключают воду, – заметил спикер. – Это особенно неприятно в холодное время года. Надо было об этом думать заранее. Нас волнует и закупка песко-соляной смеси. Считаю, что Липецк, как современный город, должен использовать реагенты, а не забивать ливневки песком и солью.

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–Почему-то остановили благоустройство Каменного лога. Хотя, я считаю, его надо доделывать, - отметил Игорь Тиньков. – Надо делать и Набережную.

Первые вопросы журналистов касались политического будущего самого спикера и созыва горсовета. Как известно выборы в городской парламент пройдут в сентябре 2020 года.

– Как сказал Марк Твен «политики и памперсы должны часто меняться», причем, по одной и той же причине, – ответил спикер. – Считаю, пора уступить место новым людям.

По поводу самого парламента спикер отметил, что в обществе высока турбулентность, поэтому партиям надо быть внимательнее. Преемника спикер называть не стал, а заверил, что дефицита с кандидатами нет, но выборы будут непростыми.

Как и прежде, спикер высказался за прямые выборы мэра.

– Я считаю, что муниципальная власть должна избираться горожанами, и отвечать перед горожанами за то, что она делает в городе – это самая близкая власть к людям, – ответил Игорь Тиньков. – Общество изменилось, стало более разборчиво, и, наверное, настал момент, когда нужно отказаться от муниципальных фильтров.

Также спикер заметил, что за этот созыв в Липецке сменился уже третий мэр.

– Частая смена исполнительной власти – никогда не идет на пользу, – уверен Игорь Тиньков. – Один не успел приработаться, пришел другой и ему тоже надо время погрузиться во все проблемы. Мы не приходим в город, который становится моложе и красивее – город требует финансовой поддержки и профессионального менеджмента.

На вопрос о «плюсах» и «минусах» нового губернатора Игрь Тиньков отметил, что пока непонятна кадровая политика.

– Почему на высокие должности привлекаются не местные кадры, а «варяги», – поделился Игорь Тиньков. – А то, что человек хочет, чтобы все было креативно – это замечательно! Посмотрим, что из этого получится.

По поводу взаимодействия с новым мэром и губернатором спикер отметил, что сотрудничество между чиновниками и депутатами стало не столь тесным.

– Я не могу сказать, что мы стали больше взаимодействовать, чем с предыдущим мэром и губернатором, – заметил спикер. – Раньше нас приглашали на все значимые совещания. Надеюсь, все изменится, может быть, дело во мне.

Также спикер ответил на вопрос о возможных коммунальных ЧП предстоящей зимой.

– Сфера ЖКХ должна работать бесперебойно, системно, а не аврально, – заметил Игорь Тиньков. – Для этого нужно комплексно подходить к реконструкции сетей и выполнять инвестиционные программы. В Совете директоров АО «ЛГЭК» должны обязательно быть депутаты, которые отстаивают интересы горожан. Компания не должна быть закрытой.

Лия МУРАДЬЯН. Фото автора.