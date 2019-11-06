2019-11-06T18:38:40+03:00
Общество

Долги липчан за ЖКХ на полмиллиарда рублей хотят отдать коллекторам

О готовящейся сделке узнала прокуратура и пригрозила судом
Лия МУРАДЬЯН
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Должников по коммуналке решили отдать коллекторамДолжников по коммуналке решили отдать коллекторамФото: "КП" Архив
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В Липецке из-за долгов по коммуналке, десятки людей могут оказаться в руках коллекторов. По данным прокуратуры, опасная ситуация сложилась у филиала ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация». Там просроченная задолженность по коммунальным платежам составила более миллиарда рублей. При этом есть костяк злостных неплательщиков, которые не платят больше двух лет. Их общий долг составил более 450 млн. рублей. Вот как раз этот «проблемный портфель» на полмиллиарда рублей собрались передать коллекторскому агентству.

Как раз в этом году, 26 июля, вступили в силу новые поправки, по которым организации не имеют права уступать кому-либо возврат долгов населения по коммунальным услугам. Несмотря на это, коммунальщики все же решили избавиться от должников. О готовящейся сделке узнала прокуратура.

Как пояснила «КП-Липецк» старший помощник прокурора области старший советник юстиции Татьяна Ткачева, в случае подобного нарушения прокуратура будет требовать расторжения договора через суд.

– Также к нарушителям применима, как дисциплинарная ответственность, так и административная в виде штрафа, – рассказала Татьяна Ткачева. – Просроченную задолженность по жилищно-коммунальным услугам вправе взыскивать только получатель платы через суд.

В связи с готовящейся сделкой, управляющего директора ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» открыто предостерег лично заместитель прокурора области Руслан Стрельников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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