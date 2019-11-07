«Кривец-Птица»: что препятствует «расправить крылья»

Три года назад на окраине Добровского леса, рядом с селом Кривец был возведен с нуля современный комплекс по производству индюшатины. Сегодня компания, известная в Липецком регионе и за его пределами под брендом «Деревня Индюшкино» выпускает до 4,5 тыс т высококачественного мяса индейки в год. Предприятие намеревалось расширяться, приступить к реализации 2-й очереди проекта, но он пока «заморожен». С мая началось «брожение» части селян, недовольных, по их мнению, сильным запахом отходов и ратующих за то, чтобы вообще закрыть производство. Были инициированы многочисленные проверки, которые… не выявили ничего противозаконного, никаких вредных веществ в почве и воздухе. Предприятие недавно перерегистрировалось (получив официальную «прописку» в Кривце), благополучно работает, но некое напряжение повисло. Мы решили посетить производство и самим «вдохнуть атмосферу».

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На европейском уровне

Визит наш был весьма неожиданный (руководства не было на месте), к нему никто специально не готовился. После согласований попали на предприятие, первым делом, уже на подходе начали «принюхиваться», но каких-либо резких, неприятных запахов не почувствовали – обычный воздух. Заметив нашу реакцию (ожидали «ароматов»), проводивший экскурсию главный технолог по выращиванию птицы Александр Высотин, только улыбнулся.

На предприятии трудится порядка 130 человек, территория, площадью 5,5 га, чистая и ухоженная. Здесь расположены инкубатор и 12 корпусов – для молодняка и откорма. Ежемесячно в инкубатор закладывается около 32 тыс. яиц. Вылупившиеся птенцы попадают на площадку выращивания, где содержатся до 6 недель, потом переводятся в корпуса откорма. Там «нагуливают» нужный вес – 15 недель самки (вес 10 кг) и 19-20 недель самцы (вес 20 кг).

Чтобы попасть в корпуса сотрудники ежедневно проходят через санпропускник, сам технологический процесс большей частью автоматизирован. В помещениях поддерживается нужный микроклимат, птица получает необходимый рацион, в котором нет ГМО добавок. Сотрудники предприятия, как пояснил Александр Высотин, прошли необходимую подготовку, обучались опыту за рубежом, и сегодня «Кривец-Птица» вполне соответствует европейскому уровню.

Побывал и в помещении приемки, разделки тушек - здесь своя отработанная технология. Тушки индейки разделываются по сортности, а «некондиция» идет на мясокостную и перьевую муку – производство, фактически, безотходное.

- Ежедневно выпускаем до 20 т готовой продукции, она без всяких «добавок и «накачиваний», - отмечает главный технолог по убою и переработке птицы Елена Трубкина. – Благодаря своему качеству, наша индюшатина пользуется спросом и у предприятий, выпускающих детское питание. На недавней выставке «Золотая осень» продукция предприятия была удостоена 4 золотых медалей.

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«Все нормы полностью соблюдаем»

Как же перерабатываются-хранятся и утилизируются отходы предприятия? Вместе с главным инженером Александром Караульных смотрим всю «цепочку» отходов.

В помещении по очистке сточной воды (ее ежедневно с убойного цеха поступает около 20 кубометров) запах, конечно, не очень, но терпимо, маски не требуется. В большой емкости наверху, жидкая масса, куда нагнетается воздух, бурлит – микроорганизмы, делая свое дело, очищают воду от примесей. Помещение закрытое (здесь современное оборудование, работающее в автоматическом режиме) и за его пределами никаких «ароматов» не чувствуется. Получающаяся на выходе техническая вода прозрачна и применяется для полива, а оставшийся ил используется в качестве удобрения.

- Анализы проб технической воды ежеквартально сдаем в Роспотребнадзор, нарушений по составу воды не выявлено, - отмечает главный инженер.

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От лагуны до жилья 3 километра

Периодически отходы жизнедеятельности птицы (помет с подстилкой из древесных стружек) вывозится в лагуну – место складирования. От предприятия до лагуны, затерянной в полях, примерно 7 км по щебенчатой дороге. И вот мы на месте – на открытой площадке около 5 тыс. квадратных метров, с бетонированными дном и бортами по периметру. Сейчас на ней несколько сот тонн отходов – фактически компоста, который «зреет» здесь несколько месяцев, перемешивается, а потом вывозится на поля. Да, запах есть (ведь мы в эпицентре), но не тошнотворно-невозможный, сносный, респиратор не нужен. А если отойти на пару десятков метров, то запах практически неуловим. Рядом с лагуной вижу цилиндрическое отверстие в земле. «Это брали пробу почвы экологи, ничего вредного не нашли», - поясняет Александр Караульных.

Ближайшее жилье, как убедились в ходе поездки, находится примерно в 3-х км от лагуны ( по прямой), ни о каком «невыносимом запахе», судя по личным ощущениям, и речи нет.

«Нам скрывать нечего»

На мой недоуменный вопрос, а почему к лагуне свободный доступ, Караульных невесело усмехается. «Да, по нормам доступ не должен быть открытым – мы хотели и освещение провести, и шлагбаум с постом поставить, но…этому противится часть местных жителей. Они считают, что и само производство не нужно».

Главная задача, как поясняет главный инженер - это соблюдение требований хранения и утилизации отходов, и никаких нарушений с их стороны нет. Контроль жесткий – проверяют и экологические службы, и активисты из местных.

- Летом насчитал десяток проверок – приезжали экослужбы со спецоборудованием, брали пробы воздуха, почвы - на предприятии, в селе, - замечает Александр Караульных. – Мы на эти проверки уже и внимания не обращаем, нам скрывать нечего (уже в офисе он показывает результаты проверок по годам – авт.). – При нарушениях уже бы и штрафные санкции были, и предприятие закрыли, но никаких токсичных воздействий на окружающую среду не выявлено.

Верхи могут, а низы «не хочут»

О сложившейся ситуации мы беседовали с главой Добровского района Анатолием Поповым. Еще недавно он возглавлял Преображеновский с/совет. При нем Преображеновка стала знаменитой – 5 раз (!) была признана лучшим селом в России. Свой опыт он пытается трансформировать в районе, но столкнулся с инерцией мышления.

- Район дотационный, инвестиции ему очень нужны. Предприятие собирается инвестировать 2 млн рублей в село (при его бюджете в 4 млн руб), а в ответ - «нам ничего не надо, закройте «Кривец-Птицу», и детсад им не нужен, - сетует глава района. – Было более 40 проверок, несущественные замечания устранены, экологическому аспекту «Кривец-Птица» уделяет особое внимание. Предприятие, где средняя зарплата 28 тыс. рублей – яркий пример социальной ответственности бизнеса, на его деньги содержатся хоккейная и футбольная команда района, построена отличная детская площадка. «Кривец-Птица» намерена развиваться, вкладываться в благоустройство села, района (сейчас платит налогов в бюджеты разных уровней 6 млн руб.), но…часть жителей это не устраивает. Это такая «замшелость мышления» - не видеть «свет в конце тоннеля». И в то же время хотеть, чтоб все «вдруг» появилось, как в Преображеновке, но что-то делать для этого – ни-ни, лучше диванные рассуждения о «вреде экологии». На этом фоне появляются и «экологические активисты», желающие пропиариться. Менять такой менталитет непросто, нужно время, но наш курс – это движение вперед, и мы его будем воплощать.

Владимир КУЛИК. Фото автора.