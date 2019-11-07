На доменной печи НЛМК «Россиянка» прошла юбилейная плавка

Дата 7 ноября 1934 года золотыми буквами вписана в историю Новолипецкого металлургического комбината. Ровно 85 лет назад первая доменная печь будущего флагмана российской металлургии выдала первые 64 тонны чугуна. И это всего лишь спустя три года с начала строительства на левом берегу реки Воронеж (фактически с нуля) металлургического завода.

За свою 85-летнюю историю НЛМК пройден долгий славный путь – от единственной тогда доменной печи до одного из общепризнанных лидеров металлургической отрасли. И сегодня на доменной печи «Россиянка» (одной из самых современных в мире) прошла юбилейная плавка – так показательно ярко отметил 85-летие получения первого чугуна Новолипецкий комбинат, являющийся флагманской площадкой Группы НЛМК.

.

В торжественной церемонии участвовали глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, руководство и ветераны комбината, студенты профильных учебных заведений.

- Инновации и профессионализм наших специалистов позволили компании выйти в лидеры на мировом рынке стали. Сегодня наша компания - одна из самых современных и эффективных в отрасли. Впереди амбициозные задачи и масштабные проекты Стратегии 2022, которые будут успешно реализованы, - отметил в своем выступлении управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников.

.

- Комбинат сегодня – одно из самых современных производств металла в мире. По своим показателям, экономической эффективности – это лидер отрасли. Область и комбинат неразделимые понятия, мы всегда вместе, всегда дружны, - подчеркнул в ходе торжественной церемонии глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В числе именитых гостей и ветераны, многие из которых проработали на комбинате десятилетия. Среди них Виктор Боровков, участник пуска домны №5, Николай Котов, трудовой стаж которого на комбинате насчитывает 45 лет, Анатолий Кровопусков, 36 лет проработавший агломератчиком, Герой труда России Юрий Савин, отработавший 40 лет сталеваром.

.

- Я очень рад присутствовать на юбилейном торжестве. Комбинат был и остается флагманом по внедрению новых технологий. Желаю всем, кто приходит на смену, дальнейших успехов в труде, освоении новых высот металлургии, - отметил в своем выступлении Анатолий Лавров, проработавший на комбинате 54 (!) года.

…И вот он знаковый кульминационный момент дня. На большом экране отчетливо видно, как опытные металлурги работают на площадке первой лётки доменной печи. Огненный поток из раскаленного металла, салют из огненных искр – казалось, сама стихия огня славит 85-летие Новолипецкого комбината. Металл направляется по желобу в специальный ковш для перевозки в конверторный цех, где он превратится в знаменитую новолипецкую сталь, которая известна во всем мире.

.

Герои юбилейной плавки – бригада №1 - горновые Тузов, Жилин, Щебенков под руководством сменного мастера Романа Купырина и старшего горнового Павла Басова. Под аплодисменты собравшихся они по сложившейся хорошей традиции передали памятный знак - отлитую юбилейную чугунную медаль (весом более 5 кг) президенту Группы НЛМК Григорию Федоришину.

Сегодня Новолипецкий комбинат остается центром внедрения передовых решений, являясь крупнейшим производителем стали в России. На днях, после масштабной реконструкции на НЛМК введена в строй доменная печь №6 – вторая по мощности на комбинате, инвестиции в проект составили более 35 млрд рублей. А сегодняшний объем выплавки стали на Липецкой площадке превышает 13 млн тонн в год – это 18% всего производства стали в России. За 85 лет число работающих на Новолипецком металлургическом гиганте выросло почти в 87 (!) раз - с 312 до 27 тысяч человек.

.

- Комбинат всегда был драйвером развития региона, - отметил президент Группы НЛМК Григорий Федоришин. – С 2000 года объем производства НЛМК вырос на 60%, продолжая расти. И на этом мы не останавливаемся – у комбината огромный потенциал дальнейшего развития.

По окончании торжественной церемонии всем участникам плавки были вручены памятные отливки из новолипецкого чугуна и фотоальбомы о предприятии.

Владимир КУЛИК. Фото автора.