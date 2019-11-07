2019-11-07T13:06:45+03:00
Общество

Доноров напугали слухи о закрытии станции переливания крови в Ельце

В управлении здравоохранения информацию не подтвердили [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Станцию переливания крови не закроютСтанцию переливания крови не закроют
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Доноры обеспокоились слухами и возможном закрытии елецкого филиала Липецкой областной станции переливания крови. В связи с чем на сайте появилась петиция, которую за сутки подписали почти 800 человек. Автор петиции, Сергей Стрелковский, написал, что является почетным донором и просит отстоять единственную на все прилегающие районы станцию.

– В городе Елец, Липецкая область, с населением в 120 тысяч человек закрывают станцию переливания крови, – пишет автор петиции. – В других населенных пунктах рядом с Ельцом данные пункты закрыты уже давно. А как же человек может сдать кровь?

Автор приложил к тексту запись разговора с сотрудником елецкой станции, который подтверждает, что станцию переливания действительно могут закрыть. Также собеседник сообщает, что доноры собирают подписи и в самой станции.

Елецкая станция переливания крови под угрозой закрытия.Чиновники опровергли слух о закрытии станции

Однако в управлении здравоохранения Липецкой области эти слухи не подтвердили. Там пояснили, что сейчас в регионе областная станция переливания имеет два подразделения – основное в Липецке и филиал в Ельце.

– В настоящее время вопрос о закрытии филиала ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови» в городе Ельце не рассматривается, – сообщили «КП-Липецк» в областном управлении здравоохранения.

Более того, в ведомстве рассказали, что 22 ноября в Липецкую область приедет начальник управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства Ольга Эйхлер. Она оценит состояние службы крови Липецкой области. По итогам анализа, соберут круглый стол с Федеральным медико-биологическим агентством, представителями администрации области и города Ельца. Где обсудят перспективы развития службы крови в Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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