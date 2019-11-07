2019-11-07T17:30:49+03:00
Общество

Украденный дорожный знак запутал автомобилистов в Липецке

Знак ограничения скорости пропал с трассы Липецк – Грязи [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Оказалось, что знак укралиОказалось, что знак укралиФото: кадр с видео
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В Липецке автолюбители впали в замешательство из-за «блуждающего» дорожного знака с ограничением скорости «40 км/ч». Новое ограничение скорости появилось несколько дней назад на трассе Липецк – Грязи в районе поселка Дачный, по направлению в Липецк.

Многие из непривыкших к нововведению автомобилистов попались на нарушении. Но утром 6 ноября знак куда-то пропал. Фото и видео со знаком и без опубликовали в соцсетях. На записи также видно, что неподалеку от знака стояли автоинспекторы и останавливали нарушителей.

Пропал дорожный знак .

– Ставят знаки, где хотят, чтобы деньги с людей рубить, – сразу сделали вывод автолюбители.

В пресс-службе УГИБДД региона на запрос «КП-Липецк» ответили, что установкой дорожных знаков занимается управление дорог. Касательно работавших на трассе сотрудников ДПС пояснили, что автоинспекторы не выявляют нарушения, связанные с превышением скорости – это делают автоматические средства фото- и видеофиксации. То есть машины останавливали явно не за превышение, а, скорее всего, за нарушение разметки. Отметим, что на том участке нарушители нередко едут прямо с крайней правой полосы, предназначенной для поворота направо.

А инспекторы ДПС останавливали за разметку Фото: кадр с видео

А инспекторы ДПС останавливали за разметкуФото: кадр с видео

Окончательно прояснили ситуацию в областном управлении дорог и транспорта. Все просто – знак украли. И пока не поставят новый, на том участке будет действовать стандартное ограничение для населенного пункта «60 км/ч».

При этом вскрылась другая проблема, оказалась, что кража дорожных знаков в регионе принимает серьезные обороты.

– Ежемесячно воруют около 10 дорожных знаков в каждом районе области, это почти 200 знаков в месяц по всему региону, – рассказал «КП-Липецк» пресс-секретарь управления дорог и транспорта Липецкой области Алексей Григорьев. – На новых дорогах и вовсе по 20-30 знаков пропадают.

Отдельно знак стоит около 800 рублей, столько же и труба к нему и плюс установка – это от 2 до 5 тысяч рублей. То есть каждый месяц в Липецкой области воруют дорожные знаки более чем на полмиллиона рублей.

В управлении отметили, что особым спросом у воришек пользуется знак «главная дорога» и другие прямоугольные знаки. Нередко такие знаки используют для расчистки снега, вместо лопат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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