Сбербанк дает свой «зеленый» ответ «черной пятнице»

Получать подарки всегда радостно, но и делать подарки, как известно, приятнее, чем получать. Ведь вкладываешь в них свои чувства и внимание, чтобы подарок понравился, оказался полезным и принес много позитивных эмоций.

Сбербанк продолжает традицию, начатую в прошлом году. В свой 178-й день рождения он предлагает скидки всем жителям России. В акции «Зеленый день» представлено более 10 тысяч выгодных предложений от банка, компаний экосистемы Сбер и более 150 партнеров (в том числе, в Черноземье). Об этом в ходе брифинга журналистам местных СМИ рассказала заместитель управляющего Липецким отделением ПАО Сбербанк Елена Иноземцева.

- Основная цель – расширить спектр возможностей, услуг, новых знаний для клиента. В «Зеленый день» всем россиянам будут доступны лучшие продукты банка и компаний его экосистемы по самым выгодным условиям в году, с большими скидками, - отметила спикер.

В чем выгода потребителю

В «Зеленый день» Сбербанк предлагает заманчивые предложения для розничных и корпоративных клиентов.

В этом обширном списке - потребительский кредит со ставкой 11,1 годовых; скидки до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков – партнеров Сбербанка (включая крупнейших застройщиков Черноземья).

В числе выгодных предложений – оплата штрафов за нарушение ПДД в «Сбербанк Онлайн» без комиссии, скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов и так далее.

Очень интересны и предложения компаний экосистемы Сбербанка, среди них:

- онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов;

- маркетплейс «Беру!» подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%;

- сервис Delivery Club предоставит скидку 45% на первый заказ;

- медицинский сервис DocDoc предложит консультации врачей со скидкой до 24%.

В «Зеленом дне» в этом году участвует более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг, в том числе и в Черноземье. Это партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые и другие услуги. Они также приготовили свои предложения, от которых не легко отказаться. К примеру, на технику Samsung и Huawei скидки – до 35%, до 45% - на автомобили в «АВИЛОНе». А в сети автозаправок «Газпром нефть» можно будет получить скидку два рубля с каждого литра при заправке на 30 литров.

Доступно и прозрачно

Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте: http://www.sberbank.ru/178.

Как отметили на брифинге, это реферальная ссылка (закрепленная за каждым конкретным пользователем), которая поможет и вашим друзьям получить скидки, а самому выйти на другой уровень. К примеру, получить «бронзовую», «золотую» или «изумрудную» карточки – на каждом этапе скидки будут нарастать. Это одновременно и онлайн, и оффлайн акция. Те, кто «не дружит» с онлайн-сервисом, получат нужные консультации в филиалах Банка. Его сотрудники помогут всем обратившимся воспользоваться благами акции.

В 2018 году предложениями компаний — участников акции «Зелёный день» воспользовалось более 2,5 млн жителей России. В этом году число участвующих в акции ожидается на порядок выше.

Фото: Владимир КУЛИК.

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