Власть над металлом

В обширном списке связанных с металлом профессий фрезеровщик стоит в особом ряду. Специалисты этого профиля вытачивают с помощью фрезы на станке детали сложной геометрической формы. И если токарь обтачивает их сверху, то фрезеровщик вытачивает детали изнутри. Специальность требует развитый глазомер, образную память, техническое мышление и еще немало других качеств. Понятно, что без специальной подготовки и практики здесь не обойтись.

9 месяцев потребовалось Дмитрию Шутилину, чтобы постичь азы профессии. Его путь в металлообработчики был не самый прямой и легкий. Не доучившись в политехе, устроился на НЛМК в цех упаковки металлопродукции, где проработал 4 года. Но в итоге все же выбрал профессию фрезеровщика, к которой всегда тянуло. Теперь он трудится в основном механо-сборочном цехе.

- Металлообработка всегда была по душе – работа интересная, не рутинная, требует постоянного развития, - откровенничает Дмитрий.

На весь период обучения к нему прикрепили опытного наставника Андрея Семиколенова, который и сейчас помогает в сложных случаях. За полтора года он уже многому научился. Начав с изготовления самого простого – резцов для токарей, ему теперь по силам значительно более сложных детали, к примеру, ножи для прокатного производства. Работа очень тонкая - в ноже металл каленый, хрупкий. А при этом допуски - десятые (!) доли миллиметра. И с подобными филигранными операциями Дмитрий Шутилин достойно справляется. Пригодились и 3 курса в политехе по металловедению, а главное стремление совершенствоваться плюс растущий опыт.

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Приобретенное мастерство помогло ему стать лучшим в конкурсе фрезеровщиков, который прошел на НЛМК в сентябре. Он быстрее и лучше других молодых металообработчиков смог изготовить на время деталь, показав умение пользования всем набором инструментов.

Сейчас Дмитрий проходит аттестацию на получение 5-го разряда. Впрочем, свой алгоритм профессионального роста на НЛМК он уже для себя обозначил.

- Сейчас учусь – заочно на 3 курсе металлургического колледжа, - делится Дмитрий. – На комбинате есть хорошая возможность карьерного роста, и я хочу последовательно пройти все стадии. После колледжа планирую получить и высшее образование.

А в числе главных стимулов для новых достижений - это то, что сама по себе работа фрезеровщика по металлу Дмитрию интересна. Как он поясняет, за эти полтора года еще более к ней «прикипел», и хочет достичь здесь профессиональных высот.

- Для фрезеровщика нужны внимательность и аккуратность, умение читать чертеж, способность сконцентрироваться, да и ответственность немалая, - делится Дмитрий. – Но работа нравится, ведь постоянно чему-то учишься новому, растет уровень и опыт, и действительно получаешь моральное удовлетворение, когда понимаешь, что тебе в работе с металлом уже подвластно многое.

Все хорошо и в личной жизни Дмитрия – в молодой семье уже ждут третьего ребенка, строится дом. Свое будущее он связывает только с НЛМК, где, по его словам, ему нравится все – и достойная зарплата, и соцпакет, и возможность карьерного роста, и дружный коллектив.

Владимир КУЛИК. Фото автора и пресс-службы НЛМК.