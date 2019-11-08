2019-11-08T17:59:00+03:00
Общество

Проект застройки частного сектора в Липецке, против которого выступили жители, доработают

Власти планируют отдать Дикое под многоэтажки
Юлия КЛЮЕВА
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Власти планируют застроить Дикое многоэтажкамиВласти планируют застроить Дикое многоэтажкамиФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Накануне, 7 ноября, в администрации года прошли публичные слушания по проекту застройки села Дикое в Липецке. На мероприятие пришло более 130 липчан. По информации пресс-службы мэрии, в границы планирования попали дома и земля по улицам Неделина, Фрунзе, им. Шмидта, им. Орджоникидзе, им. Мичурина, им. Котовского. Проект подготовил архитектор из Омска.

Так, на сегодняшний день общая площадь жилфонда - 64 305 кв.м. Всего в квартале 180 частных домов. Согласно проекту, если снести дома на площади 13 450 кв.м., а на их месте построить многоэтажки, то с учетом сохраняемой застройки и нового строительства жилфонд может увеличиться на 58% и достигнуть 153 605 кв.м. Здесь же планируют возвести детский сад и досуговый центр, а также детскую поликлинику с дневным стационаром.

Однако, не всем жителям по нраву такие изменения. Многие не желают продавать свои участки и переезжать в другое место. Кто-то опасается, что домовладение выкупят по минимальной цене. А другие просто не хотят покидать родные стены.

- Зачем надо было включать наши участки в проект разработки и переводить категорию земель в многоэтажное строительство? - возмущается липчанка Екатерина. - Мы будем требовать возврата категории строительства не выше 3 этажей, пусть кто хочет, тот продает, но на их месте строят не гетто, а таунхаусы или коттеджи.

По словам начальника управления генплана Ларисы Кулаченковой, участки под застройку если и будут выкупаться, то только с согласия жителей и на их условиях. В ходе мероприятия также обнаружились некоторые неточности в проекте. Они будут устранены. Доработанный проект представят жителям позже.

Со своими замечаниями и предложениями липчане могут обратиться в департамент градостроительства и архитектуры, что находится по адресу: Липецк, площадь Театральная, 1, кабинет 212. Или написать на электронный адрес mail@depgrad48.ru. Дополнительну информацию можно получить по телефону 239-346.

ИСТОЧНИК KP.RU

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