Липецкие полицейские встречают профессиональный праздник с хорошими показателями

В Липецкой области накануне Дня сотрудника органов внутренних дел состоялось торжественное собрание. Праздник прошел в эту пятницу, 8 ноября, в областном центре культуры и народного творчества.

День сотрудника ОВД в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Как отметил, врио начальника УМВД по Липецкой области полковник юстиции Дмитрий Смольняков, липецкой управление подошло к празднику с хорошими показателями. Так в 2019 году полицейские раскрыли почти 5500 преступление, из которых 1551 кража, 267 мошенничеств, 119 угонов, а также 90 фактов причинения тяжкого вреда здоровью и 32 убийства.

Об итогах работы липецкой полиции.врио начальника УМВД по Липецкой области Дмитрий Смольняков

– В этом году хорошо сработали по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, – прокомментировал Дмитрий Смольняков. – Где-то, может, недоработали, но в целом показатели по ЦФО и РФ достойные. Личный состав УМВД России по Липецкой области может выполнять обязанности, которые возлагает государство и население области.

День сотрудника ОВД в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Хорошую работу полиции в этом году также отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он уточнил, что по показателям областное УМВД является одним из лучших в Центральном Федеральном округе.

День сотрудника ОВД в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

– Во многом благодаря работе полиции наша жизнь спокойнее, увереннее и прозрачнее, чем в других областях, – заметил Игорь Артамонов. – Но необходимо усилить работу по части безопасности дорожного движения. Также стоит обратить внимание на ситуацию на улицах со стороны ГИБДД и участковых.

День сотрудника ОВД в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Общественный совет о полиции.Член общественного совета при УМВД по Липецкой области Евгений Рассказов

– Наша задача обобщить мнения и емко донести все проблемы общественности до сотрудников полиции, – пояснил Евгений Рассказов. – Глас народа очень значим для полиции, к нашим сообщениям всегда прислушиваются. В канун праздника хочется пожелать им чаще быть дома с семьей, а также здоровья, успехов и благополучия.

В ходе торжественной части на сцене ОЦКНТ наградили ведомственными медалями, грамотами и поощрениями 25 сотрудников ОВД. Работу полиции отметили руководители региональных управлений правоохранительных ведомств и администрации области.

День сотрудника ОВД в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Слова благодарности и напутствия высказали председатель Липецкого областного суда Иван Марков, главный прокурор области Константин Кожевников, руководитель следственного управления Евгений Шаповалов и председатель областного совета Павел Путилин.

День сотрудника ОВД в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Вне официальной части на сцене ОЦКНТ прошли показательные выступления силовых подразделений полиции, а также музыкальные и танцевальные номера творческих коллективов региона.