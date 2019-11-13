2019-11-13T14:19:51+03:00
Общество

Пенсионный фонд предупреждает липчан о сайтах-подделках, где орудуют мошенники

Людей обманывают, навязывая платные услуги
Юлия КЛЮЕВА
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Пенсионный фонд предупреждает липчан о сайтах-подделках, где орудуют мошенникиПенсионный фонд предупреждает липчан о сайтах-подделках, где орудуют мошенникиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Пенсионный фонд предупреждает о сайтах-подделках. Как сообщили в пресс-службе липецкого отделения, в интернете все чаще стали появляться сайты, похожие на страницы официальный сайт ПФР. Там тот же логотип Пенсионного фонда, указаны реальные телефонные и адреса территориальных органов, размещена информация с официального сайта. При этом на лже-сайтах много рекламы, а структура страницы устроена так, что человеку трудно разобраться.

Когда пользователь теряется в поисках нужной информации, на помощь ему приходит "пенсионный юрист". Человеку сразу предлагают оставить свой номер телефона. Затем ему звонят и предлагают обратиться в "правовой центр поддержки". Там человеку обещают помочь, вот только обещанного, как говорится, три года ждут. Людей попросту обманывают, а за услуги мошенники берут немалые деньги.

В Пенсионном фонде напоминают, что все услуги граждане могут получить бесплатно, обратившись в клиентскую службу ПФР. А также советуют быть предельно внимательными. Кстати, в интернете также распространены и "неофициальные сайты" ПФР, где размещают ложную информацию о пенсионных и социальных выплатах. Например, о досрочной индексации пенсии, единовременной выплате пенсионерам, об отмене индексации работающим после увольнения и тд. Многие пользователи верят написанному.

В пресс-службе ПФР Липецкой области повторяют, что ни один из подобных сайтов не имеет отношения к ПФР. Липчанам советуют обращать внимание на интернет-адрес страниц. Официальный сайт ПФР имеет адрес http://www.pfrf.ru. Информацию о выплатах можно получить по телефону 8-800-600-44-44. Звонок бесплатный для всех регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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