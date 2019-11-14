«В подготовке студентов мы ставим максимально высокую планку»

Всем памятна победа воспитанника колледжа Владимира Бабошкина в августе этого года в Казани. На 45 чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills он стал лучшим молодым сварщиком мира (до этого был лучшим на европейском чемпионате). Это не единственный успех колледжа – в 2018 г. Тимофей Кириченко на VI национальном чемпионате WorldSkills занял призовое место по компетенции «малярно-декоративные работы». И в этом году воспитанники колледжа побеждали в компетенциях юниорской возрастной группы и основного состава.

В чем секрет успешной профессиональной выучки молодых специалистов? Это «разовые» или системные достижения подготовки студентов колледжа, где каждый год выпускается около 200 молодых профессионалов? Насколько они востребованы на рынке труда? Об этом мы бедовали с директором колледжа Игорем Овечкиным.

.

- Движение WorldSkills, зародившееся в послевоенные годы в Испании, стало сегодня эффективным инструментом подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств, - поясняет директор колледжа Игорь Овечкин. – В России, присоединившейся к этому мировому движению 7 лет назад, сделан большой скачок в подготовке кадров по современным стандартам. Сегодняшний уровень оснащенности учебных заведений (в том числе, на примере нашего колледжа) – это небо и земля по сравнению с периодом 8-10 летней давности. В наших учебных мастерских каждая учебная кабина оснащена оборудованием от мирового лидера сварочной индустрии (такое есть далеко не у каждого предприятия), со стоимостью одного рабочего места свыше 1 млн рублей.

Как отметил Игорь Борисович, технологии подготовки, апробированные на одном студенте-победителе, повлекли изменения в учебных программах колледжа. Задачи, цели, которые ставились перед будущим чемпионом, фактически выполняются на уровне всего учебного заведения – всеми студентами, осваивающими эту профессию. Принцип один – готовить учащихся с максимально высокой планкой задач.

В подготовке специалистов, отвечающих сегодняшним запросам рынка, важнейшее место отводится практике. В колледже прекрасно понимают, что адаптация выпускника на производстве происходит не в момент получения им диплома, а значительно раньше.

- Нам созвучна позиция общественных объединений, с которыми у нас плотное сотрудничество – это и Союз строителей Липецкой области, и липецкая Ассоциация Сварки и Контроля, - замечает Игорь Овечкин. – Они «видят и ведут» студента не только в период практики, а когда он только переступает порог учебного заведения, беседуют, с ним, знакомятся с его настроем, потенциалом. Работодатели занимают активную позицию и при проведении государственной итоговой аттестации.

Среди партнеров колледжа известные предприятия региона – СУ-11, НЛМК (туда с большим удовольствием берут сварщиков колледжа), ООО «Импульс», стратегический партнер «Валок-чугун», ЮВМ-1 и другие, включая предприятия малого бизнеса. Консолидирующую роль по подбору персонала оказывает региональный Союз строителей. Благодаря такой четко выстроенной системе подбора, взращивания кадров, большинство выпускников колледжа определяется с будущим местом работы уже во время производственной практики.

Сегодня в Липецком индустриально-строительном колледже обучается по очной и заочной форме порядка 650 студентов. Они проходят обучение по 10 профессиям и специальностям – по сварочному, строительному, столярному производству и электрооборудованию. Причем, со второго курса большинство студентов обучаются смежным профессиям и выпускаются уже универсальными специалистами.

В колледже есть и краткосрочные (от 1 до 3 месяцев) курсы, где профессиональную подготовку ежегодно получают до 400 человек – все желающие получить профессию.

- Мы стремимся максимально соответствовать потребностям, которые сегодня интересны производству, бизнесу, обществу, в первую очередь молодежи, - подчеркивает Игорь Овечкин. – И это обоснованный выбор, который она делает в пользу именно нашего учебного заведения.

Реклама

Фото автора и из архива «ГОА ПОУ ЛИСК»