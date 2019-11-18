150 знаков аварийной остановки и зажженных свечей поставили в Липецке

В воскресенье, 17 ноября, на площади Петра Великого состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти жертв ДТП. Почтить память погибших и проявить сострадание к семьям, понесшим тяжелую утрату, пришли активисты группы «Жизнь – важнее скорости», волонтеры, сотрудники администрации и ГИБДД, а также жители города.

День памяти жертв ДТП в Липецке1.

150 знаков аварийной остановки и зажженных свечей с именами ушедших в 2019 году поставили у городского дворца молодежи «Октябрь». С речью выступили начальник управления ГИБДД УМВД России по Липецкой области полковник полиции Андрей Панасович и начальник управления административных органов Липецкой области Алексей Дуванов. Панихиду по погибшим совершил иерей Александр, после объявили минута молчания.

День памяти жертв ДТП в ЛипецкеФото: Ирина Ильина

Участники события отметили, что жертвами ДТП чаще всего становятся молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет, но в связи с неосторожным вождением взрослых страдают совсем маленькие дети, самой младшей из которых было всего 4 месяца.

День памяти жертв ДТП в Липецке.

– Подобные памятные мероприятия проводить необходимо, – поделился руководитель группы «Жизнь важнее скорости» и соорганизатор события Павел Полуротов. – Нужно понимать, что дорога не прощает ошибок, правила написаны кровью, важно, чтобы каждый участник дорожного движения помнил об этом, был внимательным и осторожным в пути ,ведь от этого зависит не только собственная судьба, а также жизнь, здоровье родных и близких.