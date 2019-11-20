2019-11-20T11:21:44+03:00
Общество

Липецким дольщикам пообещали сдать в срок дом III-1 в "Елецком"

В Липецке участники долевого строительства встретились с представителем застройщика
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липецким дольщикам пообещали сдать в срок дом III-1 в "Елецком"Липецким дольщикам пообещали сдать в срок дом III-1 в "Елецком"Фото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Накануне, 19 ноября, в "Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства" прошла встреча с дольщиками Елецкого микрорайона. На мероприятии присутствовали будущие жильцы домов II-15 и III-1, руководитель фонда и юрист от компании застройщика.

Самый главный вопрос, который волновал липчан - сдадут ли дома в срок. Особенно переживают по этому поводу горожане, купившие квартиры в доме III-1. Руководитель фонда ответил, что застройщику невыгодно затягивать стройку. Он ежедневно несет большие затраты. К тому же, обязан выполнить свои обязательства. Как сообщили в пресс-службе управления строительства и архитектуры Липецкой области, все опасения дольщиков о времени сдачи домов напрасны.

Также липчане интересовались, в каком виде они получат свои квартиры. Так как в договоре прописано, что компания не делает чистовую отделку. На что юрист ответил - предмет договора будет выполнен в соответствии с рабочей документацией. Чтобы узнать, что в нее входит, дольщики должны обратиться к застройщику. Тот в письменном виде разъяснит все нюансы.

Кстати, подобные встречи проходят регулярно. А в начале декабря в Липецке планируется сдать еще несколько жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24