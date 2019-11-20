Липецким дольщикам пообещали сдать в срок дом III-1 в "Елецком"

Накануне, 19 ноября, в "Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства" прошла встреча с дольщиками Елецкого микрорайона. На мероприятии присутствовали будущие жильцы домов II-15 и III-1, руководитель фонда и юрист от компании застройщика.

Самый главный вопрос, который волновал липчан - сдадут ли дома в срок. Особенно переживают по этому поводу горожане, купившие квартиры в доме III-1. Руководитель фонда ответил, что застройщику невыгодно затягивать стройку. Он ежедневно несет большие затраты. К тому же, обязан выполнить свои обязательства. Как сообщили в пресс-службе управления строительства и архитектуры Липецкой области, все опасения дольщиков о времени сдачи домов напрасны.

Также липчане интересовались, в каком виде они получат свои квартиры. Так как в договоре прописано, что компания не делает чистовую отделку. На что юрист ответил - предмет договора будет выполнен в соответствии с рабочей документацией. Чтобы узнать, что в нее входит, дольщики должны обратиться к застройщику. Тот в письменном виде разъяснит все нюансы.

Кстати, подобные встречи проходят регулярно. А в начале декабря в Липецке планируется сдать еще несколько жилых домов.