НЛМК приглашает на первый металлургический хакатон в Липецке

НЛМК совместно с Липецким государственным техническим университетом стал организатором первого в регионе металлургического хакатона – открытого чемпионата для разработчиков цифровых решений. Он стартует 30 ноября на базе ЛГТУ.

Хакатон — это двухдневный марафон разработки цифровых продуктов. Его участники - команды специалистов из разных областей - сообща должны решить предложенную задачу, актуальную для металлургического производства, и продемонстрировать членам жюри разработанный прототип цифрового решения.

Призовой фонд хакатона – 150 тыс. рублей. Он достанется трем командам, которые предложат самые лучшие идеи и техническую реализацию продукта. При оценке финальных проектов жюри оценит новизну идеи и потенциал готового решения для внедрения в производство. Прототип должен быть максимально работоспособен, иметь интуитивно понятный интерфейс и иметь возможность использования в аглодоменном, сталеплавильном или прокатном производствах НЛМК.

Рекомендуемый состав команд от 2 до 4 человек. Это могут быть начинающие и уже опытные разработчики, дизайнеры, аналитики, методологи и менеджеры ИТ-продуктов. Во время всего хакатона командам будут помогать эксперты из команды цифровой трансформации комбината, включая представителей производства, и преподаватели ЛГТУ.

Узнать больше о хакатоне и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.