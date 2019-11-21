В Липецке автомобилисты штурмуют наркологов за справками для ГИБДД

Новые правила медицинского освидетельствования, по которым в медицинских справках для водителей от наркологов должен быть обязательный анализ мочи и крови, вызвали панику в Липецке. Напомним, приказ Минздрава вступает в силу 22 ноября, теперь медкомиссия должна выявлять хронических алкоголиков по обязательным тестам мочи и крови на регулярную алкогольную нагрузку. Новые анализы обещают подорожание справки в разы, к тому же некоторые опасаются не пройти тесты как раз по той причине, из-за которой их ввели.

Поэтому автолюбители берут штурмом все медицинские учреждения, где оказывают данную услугу.

В этот четверг, 21 ноября, в нескольких поликлиниках Липецка огромные очереди выстроились с самого утра, медперсонал едва справляется с потоком людей. У кого-то сейчас заканчивается срок действия старого удостоверения, кому-то предстоит получить его впервые, а кому-то получать их через полгода, но все одинаково рвутся в кабинет к врачу, ругаясь в очереди, чтобы успеть получить справку по старой цене и без дополнительных анализов.

Фото объявлений о подорожании усугубляют паникуФото: vk.com

Согласно официальным прайсам на сайтах медучреждений, в настоящее время до вступления новых правил, общая стоимость справки с заключением нарколога и психолога от 2000 до 2500 рублей. Например в поликлинике №7 «КП-Липецк» рассказали, что с учетом новых анализов справка отдельно от нарколога обойдется около 4000 рублей. Если в других учреждениях стоимость будет близка к этой, тогда вся справка получится в среднем около 5500 - 6000 рублей по городу. Подорожание ожидается примерно в два раза.

Вместе с тем в УГИБДД по Липецкой области заверили, что справки старого образца будут принимать еще год - именно столько действительна справка.

– С 22 ноября ГИБДД будет принимать как справки старого образца, где нет анализа, которые действительны год, так и справки нового образца с новыми анализами, – пояснили «КП-Липецк» в автоинспекции. – Изменится только бланк для справки.

То есть тем, кто успел взять справку до 22 ноября можно год ни о чем не беспокоиться.

КСТАТИ

Сколько нужно не пить, чтобы пройти тест.

Как пояснила «КП-Липецк» нарколог НМЦ Виктория Жихарева, для полной очистки организма от алкоголя требуется в среднем от 10 до 14 дней. То есть, чтобы анализы не идентифицировали человека, как хронического алкоголика, нужно 2 недели не пить никаких алкогольных и спиртосодержащих напитков.

– То есть можно год или больше пребывать в беспробудных возлияниях, потерпеть две недели и благополучно получить права?

– В том и суть, что хронические алкоголики, на выявление которых направлены тесты, такой период воздержания выдержать не смогут, – ответила Виктория Жихарева.

По действию наркотиков все сложнее, поскольку у каждого препарата свой период выведения из организма.

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