Депутаты Липецка недовольны руководством ЛГЭКа

В этот четверг, 21 ноября, в Липецком горсовете состоялась комиссия по ЖКХ, градостроительству и землепользованию. Во время мероприятия мэрия предоставила проект бюджета на 2020 год и расходы, которые планируются на коммунальную сферу.

Главный финансист города Татьяна Григорова рассказала присутствующим, что на следующий год запланировано 12,8 млрд. расходов. Из них около 900 млн. пойдет на ЖКХ. Так, 227 млн. рублей выделят на переселение из ветхого и аварийного жилья. на ремонт фасадов многоэтажек уйдет 12,7 млн. рублей. 6 млн. рублей нужно на снос аварийных домов. 30 млн. пойдет на электроснабжение липецких садоводств. Также запланированы деньги на строительство водовода на Северном Руднике, котельной для детских садов №66 и 67, на демонтаж старых дымоходов, ремонт муниципального жилья и обследование несущих конструкций в домах.

Депутат Николай Быковских также отметил, что из казны нужно выделять средства на ремонт и реконструкцию изношенных коммунальных сетей и всей инфраструктуры. При этом он обратил внимание на ЛГЭК. По словам парламентария, "пока мы считаем копейки в бюджете, ЛГЭК покрывает ипотеку более 50% при строительстве жилья для своих руководящих сотрудников". Быковских также напоминал о сомнительных концессиях, которые планирует компания с водоканалом, горсветом. По его мнению, руководство ЛГЭКа наносит серьезный ущерб городскому хозяйству и экономике Липецка.

Заместитель депаратмента ЖКХ Роман Ганьшин ответил, что мэрия также озадачена некоторыми действиями руководства ЛГЭКа. В компанию отправят запрос для разъяснений. Кстати, в тариф уже включена сумма, которую ЛГЭК должна направлять на ремонт и замену сетей.

По словам спикера горсовета Игоря Тинькова, зарплаты у работников компании очень низкие, но зато руководители постоянно мотаются по командировкам. Парламентарии уже обратились в Счетную палату, с просьбой провести там проверку.