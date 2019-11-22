2019-11-22T10:40:49+03:00
Общество

Полицейские рассказали липецким школьникам о коррупции и информационной безопасности

В Липецке прошло мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню правовой помощи детям [фото, видео]
Ирина Ильина
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Полицейские рассказали липецким школьникам о коррупции и информационной безопасностиПолицейские рассказали липецким школьникам о коррупции и информационной безопасностиФото: Ирина Ильина
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В четверг, 21 ноября, в МБОУ «Лицей №66» в рамках проекта «Правовой десант» состоялось мероприятие при участии волонтеров совета лидеров и поддержке общественного совета УМВД России по Липецкой области, приуроченное к Всероссийскому дню правовой помощи детям.

Участники события провели уроки в классах разных возрастных категорий с целью профилактики правонарушений, обучения основам безопасности жизни, а также направленные на повышение правовой культуры в целом.

Полицейские рассказали липецким школьникам о коррупции и информационной безопасности Фото: Ирина Ильина

Полицейские рассказали липецким школьникам о коррупции и информационной безопасностиФото: Ирина Ильина

С детьми самого младшего звена волонтеры играли в «Съедобное/несъедобное», основным лейтмотивом стала мысль, то что неизвестно – может быть опасно. Школьники активно отвечали на вопросы и поднимали руки. В средних и старших классах сотрудники полиции подразделений затрагивали такие серьезные темы как наркоконтроль, профилактика к употреблению в подростково-молодежной стране, экстремизм, информационная безопасность, влияние социальных сетей, профилактика нарушений правил дорожного движения и детского травматизма на дорогах, проявление коррупции в современном мире. Были показаны социальные ролики, проведен игровой тренинг. На занятиях важно было донести до школьников понимание, где и в какой момент наступает ответственность и почему стоит думать, прежде чем совершить те или иные действия.

Полицейские рассказали липецким школьникам о коррупции и информационной безопасности Фото: Ирина Ильина

Полицейские рассказали липецким школьникам о коррупции и информационной безопасностиФото: Ирина Ильина

Стоит отметить, что на базе УМВД создана школа добровольцев-волонтеров «Голос поколения». Это уникальный проект, направленный на правоохранительную структуру в образовательной сфере среди молодежи.

- С нашими волонтерами проводится образовательная, профориентационная и практико-ориентированная часть, – поделилась идейный вдохновитель, врио начальника пресс-службы УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова. – Зачастую подростки не воспринимают должным образом информацию, донесенную людьми в погонах, больше доверяя сверстникам. Это очень важный аспект, что ровесники рассказывают о таких серьезных вещах аргументированно.

Полицейские рассказали липецким школьникам, как подсаживают на наркотики.

Еще один главный координатор школы Сергей Бундесов, член общественного совета УМВД по Липецкой области. Он и совет лидеров Липецкой области заняли 6 место в России среди волонтерских организаций. Молодой человек работает со следственным комитетом, прокуратурой, осуществляет ведомственные проекты.

В дальнейшем подобные мероприятия будут осуществляться не только на территории Липецка, но и по всей области.

В Липецке прошло мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню правовой помощи детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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