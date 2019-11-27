Игорь Артамонов: «Станция «Сокол» будет функционировать. Как минимум до весны»

Тема продления автобусных маршрутов до главного автовокзала, с установкой на месте

автостанции «Сокол» нескольких остановочных павильонов, должна быть рассмотрена с учетом всех составляющих. Об этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил в интервью одной из телекомпаний. В нем он отметил, что работа, в общем и целом, проведена, но с принятием окончательного решения торопиться не следует.

- Когда смотришь в разрезе, то там возникают некоторые проблемы. Оптимизация расходов нужна. Но к решению этого вопроса подошли слишком формально. Удобство пассажиров должно быть на первом месте, - сказал глава региона.

Как минимум до весны автостанция продолжит работать в прежнем режиме с сохранением действующих маршрутов. За это время будут еще раз изучены все плюсы и минусы нововведения.

Напомним, что ранее транспортники провели замеры пассажиропотока, выяснили, что большинству клиентов сокольской станции удобнее без пересадок ехать в центр города, и также садиться на автобус, не добираясь сначала до окраины Липецка. На основе этих данных было сделано предложение отказаться от аренды здания автостанции у РЖД.

В чем минусы и плюсы

Здание сокольской автостанции было построено 35 лет назад, и сегодня само помещение не соответствует требованиям безопасности (нет турникетов, рамок, пункта полиции). Отсутствует в здании и медпункт, и туалет (на улице платный). Провести полноценный ремонт станции нельзя ни за городские, ни за областные деньги – она принадлежит железнодорожникам.

.

- Автостанция не окупается, пассажиропоток постоянно сокращается и за 10 лет снизился в два раза – с трех до полутора тысяч человек, – перечисляет минусы руководитель автостанции Евгений Поздняков.

Сейчас на сокольской автостанции действует 14 маршрутов. Их без труда может обслуживать центральный городской автовокзал. Сегодняшний пассажиропоток автовокзала «Липецк» составляет 3,5 тыс человек, выполняется порядка 300 рейсов по 106 маршрутам. Это 60% технологической нагрузки. В случае «сокращения» автостанции «Сокол» нагрузка центрального автовокзала увеличится до 75%. Как заметил начальник автовокзала Александр Хальзев, они в любой момент готовы принять все рейсы и обслужить пассажиров и перевозчиков.

Об удобствах для пассажиров здесь тоже говорить не приходится. Перевес не в сторону автостанции. На автовокзале 11 билетных касс (вместо двух реально действующих на станции «Сокол»), справочная служба, комната матери и ребенка, лицензированный медпункт, собственный гостиничный комплекс на 26 номеров, несколько буфетов, теплый туалет.

.

.

.

- По России мало таких объектов в плане обеспечения безопасности, она, фактически стопроцентная. 70 видеокамер. Охранные мероприятия ведет аттестованное подразделение транспортной безопасности, работает круглосуточный пункт полиции со служебной собакой. Проводится досмотр багажа, есть рамки, турникеты, система штрихкодирования, - прокомментировал Хальзев.

Семь раз отмерить

В общем, все плюсы вроде как налицо. Это и удобство для пассажиров (междугородные и пригородные маршруты будут отправляться с одного автовокзала) и экономия (стоимость проезда не изменится, дополнительно платить за проезд по городу не придется). К тому же пассажиры пригородных маршрутов смогут добраться до центра города без пересадок, с промежуточными остановками на ж/д вокзале и Центральном рынке. Но торопиться все же не стоит.

Мнения пассажиров будут учтены - замечания и предложения до 1 декабря принимает управление дорог и транспорта Липецкой области по электронной почте avtodor@admlr.lipetsk.ru, по факсу (4742) 25 88 99.

Владимир КУЛИК. Фото автора.