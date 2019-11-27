В Липецке управляшка присвоила около 8 млн. из карманов жильцов

В эту среду, 27 ноября, в прокуратуре Липецкой области состоялся брифинг. И.о. начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Вадим Черников и прокурор управления Игорь Гречуха рассказали журналистам о результатах прокурорского надзора в сфере ЖКХ.

По словам Вадима Черникова, ежегодно прокуроры выявляют более 1,5 тыс. нарушений в этой сфере. Удовлетворяется каждая третья жалоба на ЖКХ. На сегодняшний день самый актуальный вопрос – прохождение отопительного периода в регионе. Ему уделяется первостепенное значение. Кстати, большая часть обращений в прокуратуру касаются качества текущего ремонта и содержания жилфонда. Этим вопросам уступают жалобы за начисление и по нормативам потребления коммунальных услуг. На третьем месте по частоте обращений – капремонт.

Особенно волнует прокуратуру механизм расчетов управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями.

- Мы провели ряд проверок и увидели, что некоторые управляющие компании используют посреднические структуры для осуществления расчетов с ресурсоснабжающими организациями, - сообщил Вадим Черников. – Эта схема имеет место быть, но как происходят эти расчеты, вызывают ряд вопросов. По нашим данным, задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями составляет около 300 млн. рублей. Не все средства, которые УК собирают с жителей, перечислялись организациям.

То есть управляшки присваивают себе часть денег потребителей. Такой схемой пользовалась «Липецкая управляющая компания». За 3 года она задолжала перед ресурсоснабжающими организациями около 8 млн. рублей. В отношении управляшки возбудили уголовное дело по чт.165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».