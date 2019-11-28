2019-11-28T16:31:39+03:00
Общество

Павел Путилин: «Самыми масштабными расходами станут статьи, влияющие на повышение качества жизни»

В Липецке прошли публичные слушанья
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Сегодня на публичных слушаниях по проекту главного финансового документа региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов выступили руководители профильных управлений областной администрации, муниципалитетов, представители политических партий, общественники и финансовые эксперты, - сообщает пресс-служба облсовета.

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Доходы областного бюджета в 2020 году составят 61,3 млрд. рублей. Расходы - 64,4 млрд. рублей. Дефицит - 3,1 млрд. рублей. В 2021 году доходы региональной казны планируются в размере 63,7 млрд. рублей. Расходы – 64,9 млрд. рублей. Дефицит – 1,2 млрд. рублей. В 2022 году доходы и расходы областного бюджета прогнозируются в размере 65,2 млрд. рублей.

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- Самыми масштабными расходами станут статьи, влияющие на повышение качества жизни жителей Липецкой области. Социальная сфера остается безусловным бюджетным приоритетом, - отметил председатель облсовета Павел Путилин. - Будет продолжено обеспечение поэтапного повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы. Планируется увеличивать расходы на здравоохранение с целью повышения качества оказываемых медицинских услуг, поддержания здоровья населения и увеличения рождаемости.

Спикер регионального парламента Павел Путилин отметил, что публичные слушания – это так называемое «нулевое чтение» проекта бюджета. Он призвал участников высказать предложения не только по приоритетным расходам, но и о том, как увеличить доходную часть бюджета.

Начальник управления образования Липецкой области Алексей Грушихин подробно рассказал о финансировании своего направления. По его словам, примерно каждый пятый рубль от всех расходов областной казны в будущем году придется на эту сферу. Планируется строительство новых школ и детских садов. Уже до конца этого года будет создано 945 новых мест в яслях. В 2020 году – еще 1185. В сельских школах региона будут открыты 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Более 440 миллионов рублей будут направлены на повышение зарплаты педагогическим работникам.

- Впервые в 2020-м году запланированы средства на увеличение зарплаты младших воспитателей и помощников воспитателей в детских садах сверх минимального размера оплаты труда, - добавил Алексей Грушихин.

По словам главного эколога Липецкой области Галины Рощупкиной, приоритеты в вопросах природоохранной деятельности - реализация программы по обращению с твердыми коммунальными отходами и выполнение проектов по охране водных объектов.

Глава Ельца Евгений Боровских отметил нововведения в распределении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. Впервые уже при утверждении областного бюджета распределены субсидии органам местного самоуправления.

- Данное нововведение позволяет органам местного самоуправления заблаговременно подготовиться к очередному финансовому году, провести процедуры торгов в ранние сроки, что будет, несомненно, способствовать своевременному и эффективному освоению выделенных бюджетных средств, - сказал на слушаниях Евгений Боровских.

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Со своей оценкой проекта бюджета выступила председатель Общественной палаты региона Валентина Кисенко. Она отметила социальную ориентированность главного финансового документа и назвала бюджетную политику ответственной, так как в области ежегодно снижается долговая нагрузка. В тоже время Валентина Петровна обозначила ряд направлений, по которым нужно увеличивать финансирование. Среди приоритетов – приобретение жилья сиротам. Также она предложила предусмотреть в бюджете деньги на пристройку к зданию начальной школы в Лебедяни и выступила за увеличение компенсаций за проезд льготной категории школьников и студентов.

Также на публичных слушаниях выступила финансовый эксперт Елена Кукина. Она отметила, что проект представленного бюджета соответствует законодательству.

А общественник Леонид Стуров обратил внимание на существующие проблемы в сфере начисления коммунальных услуг, чтобы скорректировать суммы платежей для населения и бюджетных организаций.

Фракция коммунистов предложила проанализировать эффективность предоставления налоговых льгот и принять меры по обеспечению роста налоговых поступлений, а также изучить опыт деятельности народных предприятий в других регионах.

Всего по проекту представленного проекта бюджета в облсовет поступило более 20 предложений и замечаний. Все они будут обобщены. Рекомендации публичных слушаний направят для рассмотрения главе региона.

Фото предоставлены пресс-службой облсовета.

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