2019-12-02T13:18:09+03:00
Общество

В Липецке в микрорайоне Елецкий сдали 2 долгостроя

В ближайшее время 294 дольщика получат ключи от новых квартир
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке в микрорайоне Елецкий сдали 2 долгострояВ Липецке в микрорайоне Елецкий сдали 2 долгострояФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
Изменить размер текста:

В Липецке в микрорайоне Елецкий сдали еще 2 долгостроя. Проблемные дома №8 по улице Хренникова и №1а по улице Артемова ввели в эксплуатацию накануне, 1 декабря. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в ближайшее время 294 дольщика получат ключи от своих квартир.

На торжественной церемонии присутствовал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он поздравил липчан с этим радостным событием. Эти дома начали строить в 2015 году. Заселить в новые квартиры липчан обещали несколько лет назад.

- Практически по всем объектам нам удалось найти решения, - выступил Игорь Артамонов. - Всё идет в плановом режиме. С дольщиками общаемся, все видят, что возведение домов идет заданным темпом.

Кстати, по данным управления строительства и архитектуры, в 2019 году 11 проблемных домов передали новым застройщикам. В эксплуатацию введены 6 зданий. К концу года планируется сдать 93 365 кв.м. жилья. Свои квартиры должны получить 1200 дольщиков. А в 2020 году предстоит достроить еще 7 домов. Это почти 157 603 кв.м. и 1200 новоселов. В 2021 - свыше 92 440 кв.м. жилья и 560 липчан, которые должны получить квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Все о госуслугах для семей с детьми, инвалидов и пострадавших от трудовых травм
Наш справочник-бюллетень поможет вам сориентироваться, какую государственную поддержку можно получить в той или иной жизненной ситуации от Фонда социального страхования России (ФСС РФ)
Новости 24
Во вторник в Липецке обещают много снега и до 2 градусов мороза
Под Липецком отремонтировали коллектор: на трубе произошел порыв
В Липецке вандалы повредили более 50 контейнеров для мусора
Под Липецком льдина с 4 рыбаками оторвалась от берега
В Липецке 9 классов закрыты на карантин
Вызванный на бой экс-мэр Липецка посоветовал качку быть внимательнее за рулем
Еще два долгостроя введены в эксплуатацию
Игорь Артамонов: «Учителя региона активно внедряют инновации»
Директор «Безопасного Липецка» получил 10 лет за вымогательство и разбой
В Липецке родители с травмированным ребенком попросили полицию провести их по пробкам
"Руки-базуки" вызвал на бой 71-летнего экс-мэра Липецка Михаила Гулевского
Липецкая школьница украла у пенсионера 300 000 рублей и отдала родителям
Дерево рухнуло на козырек подъезда дома в Липецке
Экс-начальника отделения ГИБДД в Липецке будут судить за продажу водительских прав
Утром в Липецке сошел с рельсов еще один трамвай
Мошенница из Ярославля под видом соцработника выманила сбережения у липецкой пенсионерки
Со среды трамваи №1 в Липецке будут ходить по новому расписанию
В Липецке пожарные 30 минут ехали к «горящей» школе из-за машин во дворах
В Липецке поймали двух воров, которые пустились в шопинг с чужими картами
Под Липецком в ДТП с грузовиком погиб водитель «Приоры»
В Липецке вечером сгорел двухэтажный дом
В Липецкой области собственник перегородил дорогу местным жителям к водохранилищу
В Липецке на улице Московской сошел с рельсов трамвай