В Липецке в микрорайоне Елецкий сдали 2 долгостроя

В Липецке в микрорайоне Елецкий сдали еще 2 долгостроя. Проблемные дома №8 по улице Хренникова и №1а по улице Артемова ввели в эксплуатацию накануне, 1 декабря. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в ближайшее время 294 дольщика получат ключи от своих квартир.

На торжественной церемонии присутствовал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он поздравил липчан с этим радостным событием. Эти дома начали строить в 2015 году. Заселить в новые квартиры липчан обещали несколько лет назад.

- Практически по всем объектам нам удалось найти решения, - выступил Игорь Артамонов. - Всё идет в плановом режиме. С дольщиками общаемся, все видят, что возведение домов идет заданным темпом.

Кстати, по данным управления строительства и архитектуры, в 2019 году 11 проблемных домов передали новым застройщикам. В эксплуатацию введены 6 зданий. К концу года планируется сдать 93 365 кв.м. жилья. Свои квартиры должны получить 1200 дольщиков. А в 2020 году предстоит достроить еще 7 домов. Это почти 157 603 кв.м. и 1200 новоселов. В 2021 - свыше 92 440 кв.м. жилья и 560 липчан, которые должны получить квартиры.