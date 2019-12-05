2019-12-05T16:09:06+03:00
Общество

Участники хакатона НЛМК в Липецке представили новые цифровые решения для металлургии

НЛМК вместе с Липецким государственным техническим университетом провели в Липецке первый металлургический хакатон – открытый чемпионат для разработчиков цифровых решений
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Побороться за призы и представить свои идеи собрались более 80 специалистов по информационным технологиям из числа студентов, магистрантов и выпускников факультета автоматизации и информатики ЛГТУ. Они объединились в команды по 2-4 человека и за два дня попытались найти оптимальное решение конкурсных заданий от организаторов.

Итогом должны были стать разработанные цифровые прототипы, которые помогут решить конкретную задачу на реальном участке металлургического предприятия. К примеру, обеспечить эффективную логистику металлургических ковшей, прогнозировать потребление электроэнергии на сталеплавильном оборудовании, проводить мониторинг скорости работы агрегата и другие.

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Участников хакатона консультировали эксперты из команды цифровой трансформации комбината, представители производства и преподаватели ЛГТУ.

До финальной защиты проектов добрались 18 команд. Жюри оценивало новизну их идеи и реализацию решения. Особое внимание эксперты обращали на максимальную работоспособность прототипа, наличие интуитивно понятного интерфейса и возможность его использовать в сталеплавильном или прокатном производствах НЛМК.

В итоге главный приз достался разработке школьника Максима Сидорова и магистранта ЛГТУ Алексея Тюрина. Победители представили цифровое решение проблемы прогнозирования температуры металла на установке печь-ковш. Трем командам вручили приз зрительских симпатий. Команда школьников «Lamers» была отмечена дирекцией по персоналу НЛМК за усовершенствование мобильного приложения по профориентации

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