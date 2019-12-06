2019-12-06T14:37:30+03:00
Общество

"Петровские забавы" в Липецке": бал-маскарад и фейерверк из 2020 залпов

Ежегодный фестиваль откроет сезон новогодних праздников
Юлия КЛЮЕВА
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"Петровские забавы" в Липецке": бал-маскарад и фейерверк из 2020 залпов"Петровские забавы" в Липецке": бал-маскарад и фейерверк из 2020 залповФото: Юлия КЛЮЕВА
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Фестиваль "Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки", ставший уже традиционным, в этом году пройдет в интересном формате. Гостей и жителей города приглашают на новогодний маскарад. Мероприятие состоится через несколько недель - 21 декабря. Фестиваль откроет сезон зимних праздников. Приходите всей семьей - новогоднее настроение обеспечено!

Мероприятие стартует в 14.00 на площади Петра Великого. Как сообщили в пресс-службе администрации города, праздник откроет волшебная сказка для детей. Затем пройдет парад маскарадных костюмов, участники которого устроят флешмоб.

Как и в прошлом году, состоится конкурс на лучшего Дедушку Мороза Липецка. Главный бородатый волшебник прошлого года передаст новому победителю новогоднее волшебство.

На площади заработают интерактивные площадки с веселыми конкурсами, спортивными состязаниями, а также новогодняя почта. Откроется ярмарка. Кроме того, липчан ожидает незабываемая концертная шоу-программа с выступлением липецких и иногородних коллективов и, разумеется, бал-маскарад.

Ярким завершением волшебного дня станет стилизованный фейерверк из 2020 залпов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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