"Петровские забавы" в Липецке": бал-маскарад и фейерверк из 2020 залпов

Фестиваль "Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки", ставший уже традиционным, в этом году пройдет в интересном формате. Гостей и жителей города приглашают на новогодний маскарад. Мероприятие состоится через несколько недель - 21 декабря. Фестиваль откроет сезон зимних праздников. Приходите всей семьей - новогоднее настроение обеспечено!

Мероприятие стартует в 14.00 на площади Петра Великого. Как сообщили в пресс-службе администрации города, праздник откроет волшебная сказка для детей. Затем пройдет парад маскарадных костюмов, участники которого устроят флешмоб.

Как и в прошлом году, состоится конкурс на лучшего Дедушку Мороза Липецка. Главный бородатый волшебник прошлого года передаст новому победителю новогоднее волшебство.

На площади заработают интерактивные площадки с веселыми конкурсами, спортивными состязаниями, а также новогодняя почта. Откроется ярмарка. Кроме того, липчан ожидает незабываемая концертная шоу-программа с выступлением липецких и иногородних коллективов и, разумеется, бал-маскарад.

Ярким завершением волшебного дня станет стилизованный фейерверк из 2020 залпов.