2019-12-09T13:22:13+03:00
Экономика

Энергетики ограничили электроснабжение липчан за долги

Бригада «Россети Центр Липецкэнерго» отключили электроэнергию в домах злостных неплательщиков
Поделиться:
..Фото: Предоставлено
Изменить размер текста:

В селе Косыревка Липецкого района остались без света жители, которые по несколько лет не оплачивали счета за электроэнергию. Суммы долгов внушительные — от 20 до 50 тысяч рублей.

Хозяева особняка за высоким забором в селе Косыревка задолжали за потребленную электроэнергию 23 тысячи рублей. Поэтому бригада энергетиков ограничила электроснабжения дома по заявке энергосбытовой компании. Должник с соседней улицы в доме не проживает, но и это не помешало обесточить коттедж с помощью специальной техники. Последние четыре года липчанин платит по счетам редко и должен сорок тысяч рублей.

Владельцам обесточенных домов теперь необходимо полностью погасить долги и оплатить стоимость работ бригады электриков — 3 тысячи рублей. Только после этого они снова смогут пользоваться электричеством. А попытка самовольного подключения обойдется дорого: за это полагается штраф от 10 до 15 тысяч. Одновременно с отключением электричества должникам за каждый день просрочки платежа начисляют пеню по ставке 18% годовых, а еще поставщик электроэнергии подаёт иски в суд на принудительное взыскание неплатежей.

Хотя большинство липчан оплачивают счета вовремя и общее количество должников уменьшается, с начала этого года энергетики обесточили 6 тысяч квартир и домов. После этого жители региона рассчитались с долгами за электричество на сумму в 16 миллионов рублей в тот же день.

- Работа по ограничению неплательщиков для энергетиков плановая и ведется по заявке липецкой энергосбытовой компании. Ежедневно мы отключаем порядка 7-8 физических лиц. Подобные методы защищают не только интересы энергокомпаний, но и способствует надежному и бесперебойному энергоснабжению добросовестных потребителей, – прокомментировал заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» Сергей Ветров.

Реклама.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Mail.ru Group и «Россети Центр» будут сотрудничать в сфере внедрения цифровых технологий
Mail.ru Group и ПАО «МРСК Центра» — управляющая организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работает под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») — подписали соглашение о сотрудничестве
Липецкэнерго обеспечивает экологическую безопасность производственной деятельности
На реализацию мероприятий в соответствии с программой обеспечения экологической безопасности за 9 месяцев 2019 года Липецкий филиал «Россети Центр» направил более двух миллионов рублей
Липецкие энергетики провели «Неделю электробезопасности» в дни школьных каникул
В рамках акции по профилактике электротравматизма филиал «Россети Центр Липецкэнерго» провел серию игровых уроков в школах и запустил цикл обучающих мультфильмов в сети медицинских учреждений города
«Россети Центр» и «Россети Центра и Приволжья» c начала года исполнили более 56 тысяч договоров присоединения и обеспечили выдачу потребителям свыше 1100 мегаватт мощности
В «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и «Россети Центра и Приволжья» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям за девять месяцев 2019 года
Более 700 миллионов рублей направили с начала года на охрану труда и обеспечение производственной безопасности работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»* уделяют большое внимание охране труда и обеспечению производственной безопасности своих работников
Депутаты Комитета по энергетике Госдумы РФ ознакомились с работой цифрового диспетчерского пункта «Россети Центр» -управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» в Ижевске
В Центральном и Приволжском федеральных округах уже до конца текущего года будут запущены девять цифровых центров управления сетями
Новости 24
В Липецке полицейские спасли женщину, желающую спрыгнуть с 7 этажа
Под Липецком судили осквернителя могил
В Липецке улицу Папина расчищают от проводов
Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка
СКР: Коррупцию регистрируют во всех сферах деятельности в Липецкой области
Двое мужчин утонули в Липецке, переходя реку Воронеж по тонкому льду
Погибшие при пожаре в ангаре мужчины делали солярку кустарным способом
Липчанка поехала в Магадан к жениху, который убил ее будучи под таблетками
На концерте в Липецке людей вывели из-за сообщения о бомбе и отправили домой без верхней одежды
В среду в Липецке ограничат продажу алкоголя
В Липецке пенсионер сбил подростка на «зебре» и сбежал
При пожаре в ангаре автосервиса в Липецке нашли два трупа
Владельцу липецкой закусочной грозит штраф в три миллиона рублей
В Липецке трамвайные рельсы закатали в асфальт
В Липецке обещают теплую погоду и мокрый снег
После видео с матом мэра Липецка в парке забегались рабочие и заработала техника
В субботу в Липецке до +4 градусов, на дорогах гололедица
Разбившийся в Липецке 12-летний школьник упал с 16 этажа
Злодеи сбывают фальшивые деньги в магазинах и рынках Липецка
В Липецке мальчик разбился, упав с высотки
За месяц пьяные липчане "заминировали" вокзал, жилой дом и магазин
В субботу в Липецке перекроют часть улицы Доватора
В Липецке меняется расписание автобусов №2Т и №1Т
В ДТП со «скорой» под Липецком пострадали три пациентки, фельдшер и водитель
Липецкий Роспотребнадзор передаст письма Деду Морозу в Великий Устюг