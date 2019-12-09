Энергетики ограничили электроснабжение липчан за долги

В селе Косыревка Липецкого района остались без света жители, которые по несколько лет не оплачивали счета за электроэнергию. Суммы долгов внушительные — от 20 до 50 тысяч рублей.

Хозяева особняка за высоким забором в селе Косыревка задолжали за потребленную электроэнергию 23 тысячи рублей. Поэтому бригада энергетиков ограничила электроснабжения дома по заявке энергосбытовой компании. Должник с соседней улицы в доме не проживает, но и это не помешало обесточить коттедж с помощью специальной техники. Последние четыре года липчанин платит по счетам редко и должен сорок тысяч рублей.

Владельцам обесточенных домов теперь необходимо полностью погасить долги и оплатить стоимость работ бригады электриков — 3 тысячи рублей. Только после этого они снова смогут пользоваться электричеством. А попытка самовольного подключения обойдется дорого: за это полагается штраф от 10 до 15 тысяч. Одновременно с отключением электричества должникам за каждый день просрочки платежа начисляют пеню по ставке 18% годовых, а еще поставщик электроэнергии подаёт иски в суд на принудительное взыскание неплатежей.

Хотя большинство липчан оплачивают счета вовремя и общее количество должников уменьшается, с начала этого года энергетики обесточили 6 тысяч квартир и домов. После этого жители региона рассчитались с долгами за электричество на сумму в 16 миллионов рублей в тот же день.

- Работа по ограничению неплательщиков для энергетиков плановая и ведется по заявке липецкой энергосбытовой компании. Ежедневно мы отключаем порядка 7-8 физических лиц. Подобные методы защищают не только интересы энергокомпаний, но и способствует надежному и бесперебойному энергоснабжению добросовестных потребителей, – прокомментировал заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» Сергей Ветров.

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