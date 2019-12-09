2019-12-09T19:42:54+03:00
Общество

В Липецке почтили память Героя России - Андрея Теперика

К могиле липчанина возложили цветы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке почтили память Героя России - Андрея ТеперикаВ Липецке почтили память Героя России - Андрея ТеперикаФото: Предоставлено Росгвардией
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В этот день, 9 декабря, в России отмечают День Героев Отечества. В Липецке сотрудники ОМОН регионального Управления Росгвардии почтили память погибшего сослуживца - Героя России Андрея Теперика. Росгвардейцы встретились с членами семьи Андрея Теперика - его женой и родителями. Память сослуживца почтили минутой молчания. А к мемориальной доске в Зале боевой славы и к месту захоронения возложили цветы.

Андрей Теперик родился в 1972 году в Липецке. С 1990 по 1992 год служил в пограничных войсках. А с 1995 - состоял на службе в Отряде милиции особого назначения (ОМОН). Дважды выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. В одну из них Андрей Теперик героически погиб.

Это произошло в селе Новолакское Республики Дагестан. Боевики из приграничных с Дагестаном районов Чечни напали на село. В здании территориального РОВД начался неравный бой - бандитов встретили 30 местных милиционеров и 25 липецких омоновцев. Военного врача липецкого отряда Эдуарда Белана, попавшего в засаду, зверски убили. Тяжело ранили командира взвода Алексея Токарева. Остальные милионеры оказались заблокированы.

До 12 часов бандиты сжимали кольцо вокруг Дома культуры и здания РОВД. Сотрудники решили вывести бойцов. Старший сержант милиции Андрей Теперик прикрывал их. В критический момент он отвлек основные силы бандитов на себя. Ценой собственной жизни он защитил раненых товарищей. Они успели уйти из зоны обстрела. А жизнь Андрея Теперика оборвалась на 27 году - пуля снайпера попала ему в голову. В 1999 году Андрею Теперику посмертно присвоили звание Героя России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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