2019-12-10T14:33:56+03:00
Общество

В Липецке предложили создать "снежный" полигон

Место, куда вывозят снег с улиц города, не вмещает нужного количества
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке некуда вывозить снегВ Липецке некуда вывозить снегФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 10 декабря, в Липецком горсовете состоялась комиссия, на котором говорили о готовности служб и предприятий к уборке снега. Так, за расчистку дворов, тротуаров, внутриквартальных и местных проездов отвечает МБУ "Управление благоустройства Липецка". Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин напомнил, что в этом году для уборки областного центра закупили 18 единиц спецтехники. На это ушло 102 млн рублей.

По данным пресс-службы горсовета, площадь механизированной уборки дорог этой зимой - 4 млн 801 тыс. кв.м. при периодичности 48 раз. Тротуаров - 396 тыс. кв.м. при периодичности 32 раза. На эти цели с учетом областной субсидии предусмотрено 83,5 млн рублей.

Кстати, в этом году Управление благоустройства приготовило на зиму около 30 тыс. тонн пескосоляной смеси для обработки 4 млн 594 тыс. кв.м. и 950 тонн твердых противогололедных материалов, чтобы обработать 603 тыс. кв.м.

Но есть и проблемы. Зимой с улиц Липецка убирают почти 350 тыс. кубометров снега. Его вывозят на площадку в районе улицы Студеновская, которая вмещает лишь 130-150 тыс. кубометров. Куда девать остальной снег?

Первый вице-спикер Федор Жигаров предложил вывозить его на территорию в районе ЛТЗ. Председатель комиссии Борис Бондарев нужен полигон, соответствующий всем экологическим нормам. Депутаты предложили городской администрации рассмотреть возможность разработки такого проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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