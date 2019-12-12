Руководитель липецкого СКР с кадетами навестили участника войны и ветерана следствия

Руководитель СУ СК России по Липецкой области, а также сотрудники СК кадеты навестили участника Великой Отечественной войны и ветерана следствия Константина Пантелеева. Визит состоялся в рамках «Эстафеты добрых дел», который организовал СКР к 75-летнию Победы.

Константину Николаевичу Пантелееву 98 лет. Его призвали на фронт в 1940 году и направили на учебу в 776-й стрелковый полк во Львовскую область, где он строил огневые точки и укрепления. Самыми болезненными воспоминаниями для ветерана стали первые дни войны, когда Красной Армии пришлось отступать.

Сотрудники СК навестили ветеранаФото: СУ СК РФ по Липецкой области

– Рано утром 22 июня 1941 года немцы превосходящими силами разбомбили нашли оборонительные пункты и перешли слабо защищенную границу, – вспоминает Константин Николаевич. – Был приказ об отступлении. Старики, женщины, дети, стояли у своих домов и плакали: «На кого же вы нас бросаете?». Мы тогда говорили, что обязательно вернемся и победим врага.

Пантелеев воевал командиром взвода минометной бригады на 1-м Украинском, Брянском и Ленинградском фронтах, дошел до Берлина. Награжден двумя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Сотрудники СК навестили ветеранаФото: СУ СК РФ по Липецкой области

В послевоенные годы Константин Николаевич посвятил себя следственной работе, с 1949 года работа в прокуратуре, был прокурором города Липецка, тогда еще Воронежской области. После разделения регионов стал заместителем прокурора Липецкой области по спецделам. В последствии трудился начальником следственного отдела областной прокуратуры, в 1963 году стал руководителем следствия УВД области.

Генерал-майор юстиции Евгений Шаповалов поблагодарил Константина Николаевича за гостеприимство, достойный пример для подражания, за неоценимый вклад ветерана в становление следственных и правоохранительных органов, а также Победу над фашизмом.

Евгений Шаповалов отметил, что встречи с такими людьми, как Константин Николаевич, нужны как подрастающему поколению, так и молодым следователям.

Сотрудники СК навестили ветеранаФото: СУ СК РФ по Липецкой области

– Внимание и забота о каждом ветеране - участнике Великой Отечественной войны это не только дань уважения и памяти воинам, но и наша святая обязанность - сберечь правду о самой страшной войне XX века, о мужестве и беззаветном служении Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа, – сказал Евгений Шаповалов.