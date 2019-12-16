Жители Сселок в Липецке вышли на митинг против строительства завода по производству обуви

В минувшее воскресенье, 15 декабря, жители района Сселки в Липецке вышли на митинг против строительства завода. Иностранное предприятие по переработке ПВХ и производству обуви начали строить на месте бывшего подсобного хозяйства. Жители Сселок обеспокоились, что новый китайский завод серьезно навредит экологии. На митинг вышли около сотни человек.

– Вся экология и весь наш край накроется медным тазом, так же это будет влиять и на город Липецк так как Сселки – городская черта, – уверены местные жители. – Рядом строят ясли и детский садик, расположены школа и поликлиника, незаконно строить такое вредное производство в густонаселенном районе.

Митинг против строительства завода в Сселках .

На митинг к строительной площадке приехала и мэр глава города Евгения Уваркина. Она пояснила протестующим, что у владельца пока нет разрешения на запуск завода, также еще неизвестно, насколько это производство будет вредным. Мэра и нескольких активистов из протестующих пустили на территорию. Суть производства обуви из ПВХ объяснили представители компании. Они заверили, что предприятие будет безопасным, обувь планируют производить из готовых гранул, нагревать их и засыпать в формы.

– Выбросов не будет, - отметил представитель компании. – По поводу слухов, что на предприятии будут работать граждане Китая, поясню – мы действительно планируем пригласить иностранных сотрудников, но только для наладки, запуска оборудования и обучения наших сограждан, которые придут работать. Предполагаем, что здесь будет создано порядка 110 рабочих мест.

Мэр приехала на митинг против строительства завода в Липецке.

После экскурсии, осмотра производственных площадок и общения с представителями компании, Евгения Уваркина обратилась к протестующим.

– Сегодня никаких разрешений на запуск завода нет, – сказала мэр города. – Управлению экологии и Роспотребнадзору еще предстоит дать свою оценку и ответить на вопрос: может ли такое производство находиться в жилой зоне. Мы надеемся, что за неделю получим ответы от профильных служб и вновь встретимся с вами – будем совместно детально разбираться в ситуации.

Уваркина пообещала, если эксперты признают производство вредным, то власти не разрешат запуск завода. В итоге мэр договорилась снова встретиться с жителям, когда на руках уже будут отчеты экспертов. Встреча состоится в субботу, 21 декабря, в здании школы №35.